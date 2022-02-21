聲夢傳奇｜《聲夢JUNIOR》即將開播　將會成為新一個童星搖籃？

無綫（TVB）《聲夢傳奇》在上年取得成功，培育出一眾新星，包括炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等人，所以早已前確定開《聲夢傳奇》第二季，更搞了一個「聲夢Summer Camp」，讓一些有志於演藝的青少年提供歌舞訓練機會，隨時成為將會成為新一個童星搖籃！

一眾「聲夢Summer Camp」的參賽者。（影片截圖）

「聲夢Summer Camp」在上年暑假已舉辦完畢，而18位參加者在camp內的活動將會在節目《聲夢JUNIOR》中播出，時間是今個星期日（27日）開始。早前菊梓喬接受娛樂新聞成訪問時，指這班參加者很乖，更大讚其中一位13歲參賽者唱歌好好聽和彈琴好叻。

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除此之外，早前《聲夢傳奇2》舉行初選活動，原來第二季已經有十位參賽者進入了50強，更與一班第一季的師兄師姐一起現身商場，獲得不少節目粉絲支持。十位參賽者當中，原來最細只有15歲，她叫林爾琪，而最大的則是28歲的金永衡，當中有一位參賽者被網民視為「翻版謝嘉怡」。

10位《聲夢2》50強選手現身。（梁碧玲攝）

左邊一位參賽者被網民視為「翻版謝嘉怡」。（梁碧玲攝）

參賽者當中27歲的陳晉軒原來是一名唱歌YouTuber，經常會將自己唱的Cover放上網，連第一季師姐們亦有Follow他。

就係佢！（IG圖片）

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