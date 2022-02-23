「抗疫的士」日薪3000　TVB綠葉邵卓堯：喺TVB做一定好過揸的士

新冠肺炎疫情肆虐，近日政府為了方便因染疫留在家隔離的市民，而推出「抗疫的士」政策，給予日薪$2-3000司機矛接送染疫市民往返居所以及診所。 TVB資深綠葉邵卓堯曾於8年前兼職做的士司機，他接受《香港01》訪問時，就指政策是有利的，說：「（中招）機會實有嘅，但係出街都有機會中，醫護或者工作嘅人都係有機會。做嘢一定有風險，如果跟足指引我諗風險唔會高嘅。」



TVB綠葉邵卓堯曾兼職揸的士。（網上圖片）

如果「抗疫的士」司機開足30日隨時收入6萬至9萬蚊，邵卓堯笑言人工雖然高但不會考慮。他說：「暫時唔考慮啦，以前我係兼職啫，正職都係演員，但係呢個計劃可以接受嘅，幫到人幫到自己，因為而家揸的士都難搵食，機會應該留返畀而家揸緊車嘅人。」

TVB綠葉邵卓堯有「壞蛋王」之稱。（網上圖片）

他透露，自己於8年前曾任職兼職的士司機，當年行內的士普遍收入都有約一千左右，說：「如果唔勤力啲唔食飯食幾個鐘，嗰時一日一更（約10小時）都有一千蚊。以前啲人成日話揸的士慘，其實都唔算嘅，不過今次（疫情）就真係坎坷啦。」

TVB綠葉邵卓堯入行差不多有30多年。（網上圖片）

疫情肆虐亦對演藝行業構成不少影響，他說：「做呢行富貴就冇㗎啦，但係一定餓唔死。喺TVB做一定好過揸的士。而家成個行業都係一樣，冇晒外景，唔止幕前，連幕後都有影響。之前拍完《四十二章經》而家就當休息半個月等入劇。生活係悶啲，街又冇得去，而家咪日日睇電視囉。我簽咗騷就一定會用我嘅。」

對於疫情，邵卓堯就十分樂觀，說：「我相信好快搞掂，國家又嚟咗幫手，做多幾次強檢同埋打齊針，三月中就應該OK。」