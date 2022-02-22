飛虎3壯志英雄｜吳卓羲一集3個衝動位　回顧20年經典衝動事嚇死人

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》今集講到一班飛虎為應對更高實力的恐怖分子，決定加操，吳卓羲（飾演高子樂）又再一次衝動上身，除了在跑步訓練逞英導致蔡思貝（飾小魚）抽筋之外，在模擬護送人質演習中，吳卓羲自恃聰明，擅離崗位，造成任務失敗，最後更因為自己沒有當上B team的隊長而去質問自己的上司陳豪（飾范少鋒），一集3個衝動位，衝動性格顯露無遺！

今集嘅吳卓羲又係好衝動。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

想不到第二集已經見到吳卓羲衝動的一面，第N次做衝動派警察嘅「御用警察」吳卓羲的確是一個經典，現在立即跟大家回顧他入行20年的衝動事跡！

點擊下圖睇衝動事跡：

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對於今次《飛虎3壯志英雄》又再衝動，吳卓羲早前接受訪問立即否認，他指：「之後大家就會睇得到點解我會咁樣，因為我仲有個哥哥嘅，啲嘢發生係好相似，所以勾起咗我以前一啲嘢，咁之後陸陸續續都會講返係點解會咁，喺更衣室鬧Bosco，因為有好多嘢喺我未做飛虎隊之前，我阿哥都係飛虎隊，咁所以發生咗一啲好震撼嘅事，我先至會咁樣。」

希望佢真係唔使衝動喇。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

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