隱娘｜黃智雯執二攤事件另有內情　高海寧其實從來冇份？

早前傳出無綫（TVB）藝人高海寧 （高Ling）有意趁機外闖想離巢，不再與合作近14年的TVB續約，因此被抽起內地大劇《隱娘》本來有的一個角色，由黃智雯「執二攤」頂上。黃智雯難得有機會返內地拍攝高規格劇集，當然立即想飛上去，奈何《隱門》拍得如火如荼，唯有加快速度兼要劇組安排，讓智雯先拍完外景，其他戲份等她在內地返港後再補拍。

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不過今日收到最新消息，原來事情並不是這樣，《隱娘》的確是一早預留了個角，除了出爐視帝譚俊彥之外，另一角色其實一早已確定是黃智雯，並不是外間所傳因為高海寧不續約而頂上。而《隱門》的劇組其實一早已獲得通知，需要提早放行黃智雯，所以智雯只剩2場戲未拍，要到6月在內地回來後再補拍。據知，有人對高海寧被飛起一事感到奇怪，明明一早已有定案，看來似是有人造謠。

《隱娘》一早已確定由黃智雯演出。（IG@黃智雯）

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