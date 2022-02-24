張敬軒消失IG近一個月再「翻生」　網民勁掛住：我以為我眼花！

張敬軒素來活躍於社交平台，相信大家上年一定都睇過佢同家傭「遮遮」愛心早餐故事。張敬軒每日將家傭姐姐炮製的早餐放在上網，再配以一段精彩引人發笑的短文，粉絲每日追睇直頭「準時過返工」。自農曆新年後，張敬軒已消失了Instagram一段長時間，原來他趁住長期也一同「閉關」。



張敬軒「上水」啦！好耐冇見。（IG@hinscheung）

今日（24/02）張敬軒的IG再度「翻生」，他在新帖文中寫道：「悠長假期結束，Social media detox 都告一段落，我開工喇。大家喺疫情之中要平安。多啲了解疫症嘅相關知識同各階段嘅治療方法，小心謹慎但係唔好過分擔心緊張，因為壓力因素都會影響免疫系統。我喺呢個長假期間俾咗好多時間自己同自己相處，有聆聽，有傾訴，有爭執，有和好又有擁抱。之後慢慢再分享。無論你的思想上、身體上，抑或Testing Kit嘅test device 上係Negative 定Positive, 我哋都一定可以一齊捱得過！❤️#頂住呀#一定會好㗎」不少網民更留言說，等了張敬軒post文好耐，還有人寫道：「呀~識郁嘅張敬軒呀！」「我以為我眼花！」

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