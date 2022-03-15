新四十二章｜最新片段曝光龔嘉欣做男人　江嘉敏短髮喜惑十足

無綫（TVB）新劇集《新四十二章》昨日在「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）釋出更多宣傳照和片段，故事講述豬肉檔老闆娘朱螢嬌（龔嘉欣 飾）承繼了清朝第一勇士鰲拜的能力、天生神力; 螢嬌與聰明機智的數學天才邵桂芝（江嘉敏 飾），及和清朝康熙皇帝有莫大淵源的教授章經（陳豪 飾），機緣巧合下一同尋找傳說中的「四十二章經」寶藏。尋寶過程中卻又遇上，現代吳三桂關玉菁（譚凱琪 飾），尤如阿珂與建寧公主同體的柯建寧（周嘉洛 飾）等人。

睇簡介就知道龔嘉欣變做男人，而周嘉洛則做女人，非常有趣，而早前江嘉敏為劇集剪短頭髮，在片段中也是喜惑十足。

龔嘉欣呢個look真係不得了。（劇照）

點擊下圖睇更多《新四十二章》精彩畫面：

+ 20

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：