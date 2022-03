世界級藝術家Joan Cornellà發行NFT　周杰倫、周星馳造型藏身其中

潮流圈近年最流行的事物,想必就是明星、名人、品牌爭相進佔的「元宇宙」其中早年已開始發展的NFT(非同質化代幣),一種網上具特別認證的數碼藝術品更成為潮流界最新玩意,圈中周杰倫、余文樂、陳冠希等亦已先後推出了自家的NFT系列。當然,除了一些由明星主導的NFT,亦有不少世界級著名藝術家進駐,好似近日由數碼及實體收藏品創作平台 FWENCLUB與西班牙藝術家 Joan Cornellà聯手推出的NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》就在整個NFT社群造成一股熱潮。



Joan Cornellà(照片由蘇富比提供)

早年刊於New York Times的插圖。(網上圖片)

Joan Cornellà早在藝術專業畢業之後就投身於藝術事業,更曾替多間出版刊物如New York Times繪製插圖,及後更先後出版過《Abulio》、《Mox Nox》、《Everyone dies alone》多本插畫書。其以黑色幽默諷刺各種社會現象的插畫,可說是受到世界各地的藝術收藏者的追捧。最近一次於拍賣行的2016年原畫《無題1號》(下圖)就曾創下港幣$1,008,000的成交價,比估值多出超過一倍。

畫作充滿黑色幽默。(網上圖片 / phillips.com)

Joan Cornellà(資料圖片)

在2010年Joan Cornellà開辦社交媒體,至今亦已累超過324萬追蹤人數,隨後於2010年,他亦曾在香港、台灣、上海、東京、首爾、北京、倫敦巴黎及紐約等地展出。Cornellà等地舉辦過作品展,反響都是一致好評的。說回NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》,今次以系列以「世界因外星人入侵而受到全面封鎖,在 MOAR 大宅內的5,555位賓客,包括人類、喪屍及半機械人均被困在內,並只好繼續和平地生活在一起。」這個故事為出發點,而這5,555位賓客亦是代表着NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》的5,555個NFT。NFT系列項目方亦計劃於2022年11月陸續推出獨特的商店、遊戲以及虛擬展覽。

5,555個NFT含50個傳奇特別版。這個與周杰倫飾演過的「青蜂俠」十分相似。(網上圖片/FWENCLUB)

此次《MOAR by Joan Cornellà》亦得到不少名人、明星追捧,鄭志剛、KAWS、周杰倫、林俊傑、Brooklyn Beckham、Victor Cruz、陳柏霖、清永浩文 Hirofumi Kiyonaga、黒木啓司 Keiji Kuroki、吳建豪、羅志祥等亦曾表示對項目的濃厚興趣。



3月19日香港時間下午2點周星馳真身將出現在FWENCLUB discord同粉絲互動:https://discord.gg/fwenclub

5,555個NFT含50個傳奇特別版。這是致敬周星馳在《國產凌凌漆》的凌凌漆。(網上圖片/FWENCLUB)

Joan Cornellà 表示:「我起初以實驗性質在社交媒體上分享默劇漫畫,讓我的作品得以呈現在更多觀眾眼前。大部份人都是透過互聯網而認識我,所以我實在非常感激這個媒介。我希望透過不同媒介去呈現作品、表達自己的聲音。嘗試新事物對我來說都是好事,這正正造就了我首個 NFT 系列,我信與 FWENCLUB 的合作將會為大家帶來更多有趣的創作。」

點擊下圖睇Joan Cornellà IG作品:

+ 11

《MOAR by Joan Cornellà》發布NFT白名單(預售)資訊

《MOAR by Joan Cornellà》將在 2022 年 11 月正式登陸元宇宙,屆時 MOAR 大宅將盛大揭幕,更會舉辦虛擬藝術展。為慶祝《MOAR by Joan Cornellà》NFT 系列的推出及對白名單的訴求反應熱烈,FWENCLUB 特別製作了全新歌曲《Put me on your WL》,以俏皮有趣的方式回饋支持者。FWENs 只需利用這首歌在 Instagram Reels 上創建自己的動態音樂短片,即有機會獲得白名單名額。而未能使用 Reels 功能的用戶,可於 Discord 內找到歌曲檔案以製作短片,切勿忘記將短片上載至Instagram 及標籤我們!歡迎 FWENs 創作任何有趣的內容,如繪畫、唱歌或跳舞,表達你為何想被列入白名單內。這比賽提供共100個白名單名額予得奬者,每個名額最多可購入一枚 NFT。

點擊下圖睇《MOAR by Joan Cornellà》NFT特別版:

+ 18

白名單挑戰甫公布,FWENCLUB 旋即收到不少富創意的影片,請登入 FWENCLUB Discord、Instagram 或 Twitter 觀看。更多有關如何爭取登上白名單方法及詳情,敬請密切留意 FWENCLUB 的Discord、Twitter 和 Instagram。