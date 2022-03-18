世界級藝術家Joan Cornellà發行NFT　周杰倫、周星馳造型藏身其中

潮流圈近年最流行的事物，想必就是明星、名人、品牌爭相進佔的「元宇宙」其中早年已開始發展的NFT（非同質化代幣），一種網上具特別認證的數碼藝術品更成為潮流界最新玩意，圈中周杰倫、余文樂、陳冠希等亦已先後推出了自家的NFT系列。當然，除了一些由明星主導的NFT，亦有不少世界級著名藝術家進駐，好似近日由數碼及實體收藏品創作平台 FWENCLUB與西班牙藝術家 Joan Cornellà聯手推出的NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》就在整個NFT社群造成一股熱潮。



Joan Cornellà（照片由蘇富比提供）

早年刊於New York Times的插圖。（網上圖片）

Joan Cornellà早在藝術專業畢業之後就投身於藝術事業，更曾替多間出版刊物如New York Times繪製插圖，及後更先後出版過《Abulio》、《Mox Nox》、《Everyone dies alone》多本插畫書。其以黑色幽默諷刺各種社會現象的插畫，可說是受到世界各地的藝術收藏者的追捧。最近一次於拍賣行的2016年原畫《無題1號》（下圖）就曾創下港幣$1,008,000的成交價，比估值多出超過一倍。

畫作充滿黑色幽默。（網上圖片 / phillips.com）

Joan Cornellà（資料圖片）

在2010年Joan Cornellà開辦社交媒體，至今亦已累超過324萬追蹤人數，隨後於2010年，他亦曾在香港、台灣、上海、東京、首爾、北京、倫敦巴黎及紐約等地展出。Cornellà等地舉辦過作品展，反響都是一致好評的。說回NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》，今次以系列以「世界因外星人入侵而受到全面封鎖，在 MOAR 大宅內的5,555位賓客，包括人類、喪屍及半機械人均被困在內，並只好繼續和平地生活在一起。」這個故事為出發點，而這5,555位賓客亦是代表着NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》的5,555個NFT。NFT系列項目方亦計劃於2022年11月陸續推出獨特的商店、遊戲以及虛擬展覽。

5,555個NFT含50個傳奇特別版。這個與周杰倫飾演過的「青蜂俠」十分相似。（網上圖片/FWENCLUB）

此次《MOAR by Joan Cornellà》亦得到不少名人、明星追捧，鄭志剛、KAWS、周杰倫、林俊傑、Brooklyn Beckham、Victor Cruz、陳柏霖、清永浩文 Hirofumi Kiyonaga、黒木啓司 Keiji Kuroki、吳建豪、羅志祥等亦曾表示對項目的濃厚興趣。



3月19日香港時間下午2點周星馳真身將出現在FWENCLUB discord同粉絲互動：https://discord.gg/fwenclub

5,555個NFT含50個傳奇特別版。這是致敬周星馳在《國產凌凌漆》的凌凌漆。（網上圖片/FWENCLUB）

Joan Cornellà 表示：「我起初以實驗性質在社交媒體上分享默劇漫畫，讓我的作品得以呈現在更多觀眾眼前。大部份人都是透過互聯網而認識我，所以我實在非常感激這個媒介。我希望透過不同媒介去呈現作品、表達自己的聲音。嘗試新事物對我來說都是好事，這正正造就了我首個 NFT 系列，我信與 FWENCLUB 的合作將會為大家帶來更多有趣的創作。」

點擊下圖睇Joan Cornellà IG作品：

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《MOAR by Joan Cornellà》發布NFT白名單（預售）資訊

《MOAR by Joan Cornellà》將在 2022 年 11 月正式登陸元宇宙，屆時 MOAR 大宅將盛大揭幕，更會舉辦虛擬藝術展。為慶祝《MOAR by Joan Cornellà》NFT 系列的推出及對白名單的訴求反應熱烈，FWENCLUB 特別製作了全新歌曲《Put me on your WL》，以俏皮有趣的方式回饋支持者。FWENs 只需利用這首歌在 Instagram Reels 上創建自己的動態音樂短片，即有機會獲得白名單名額。而未能使用 Reels 功能的用戶，可於 Discord 內找到歌曲檔案以製作短片，切勿忘記將短片上載至Instagram 及標籤我們！歡迎 FWENs 創作任何有趣的內容，如繪畫、唱歌或跳舞，表達你為何想被列入白名單內。這比賽提供共100個白名單名額予得奬者，每個名額最多可購入一枚 NFT。

點擊下圖睇《MOAR by Joan Cornellà》NFT特別版：

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白名單挑戰甫公布，FWENCLUB 旋即收到不少富創意的影片，請登入 FWENCLUB Discord、Instagram 或 Twitter 觀看。更多有關如何爭取登上白名單方法及詳情，敬請密切留意 FWENCLUB 的Discord、Twitter 和 Instagram。