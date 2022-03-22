41歲劉鳴煒封盤再婚情史豐富幾乎無真空期　前度位位高質有共同點

富商劉鑾雄（大劉）長子，現年41歲的劉鳴煒今日 (22/3) 於IG post了他結婚的照片，相中他與新婚太太相擁，並簡單留言：「05/03/2022」相信是他註冊結婚的日期，他的好友都紛紛留言恭喜他。今次是劉鳴煒第二次結婚，被形容為城中至筍package的他，多年來的感情生活一直受關注。

劉鳴煒絕對是城中筍盤。(劉鳴煒ig)

他於2020年10月被爆戀上新歡簡雪忻（Joyce），兩人在2016年前因拍攝港台真人騷節目《我係乜乜乜》結緣，他曾與Joyce被影到在銅鑼灣鬧市拍拖，無懼途人的眼光，十指緊扣過馬路，愛得相當甜蜜。當時兩人一路行一路傾偈，顯得十分之投契，他們身邊亦不見有保鑣，就如普通人一樣，相當貼地。兩人又拍拖到歐洲旅行預支蜜月，女方更已進駐劉鳴偉的豪宅，與劉鳴偉共賦同居，故估計他今次再婚的新娘子就是Joyce。

富商劉鑾雄（大劉）長子，現年41歲的劉鳴煒3月22日貼出照片疑是註宣佈再婚。（FACEBOOK：@MING WAI LAU）

劉鳴煒的情史相當豐富，又被指鍾情「平民女子」，但其實他的前度位位都來頭不小。劉鳴煒在2001年與大學同學Wendy結婚，兩人在2008年誕下龍鳳胎，於2010年底宣布和平離婚。離婚不足半年，劉鳴煒已火速另結新歡，對方是一名年約30歲的女子，當時有傳媒影到劉鳴煒與新歡拍拖外出，女方肚子已經顯現，估計至少懷孕五個月。據悉這名平民女子亦為劉鳴煒誕下兩名兒子，可惜最終仍是分手收場。回復單身後的劉鳴煒曾先後與金融之花奚倩雯、港鐵高級職員Elizabeth Yeung、以及明珠台新聞主播趙慧奈拍拖，感情生活多采多姿，幾乎沒有真空期。

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而劉鳴煒的新歡Joyce早於2016年的港台節目《我係乜乜乜》結緣，女方當時已對劉鳴煒一見傾心。有指當時Joyce已跟劉鳴煒交換了聯絡方法，不過其時男方有另一半，故二人未有進一步的後續發展。劉鳴煒與前任分手後才發現Joyce同樣熱愛爬山、滑雪等戶外運動，兩人一拍即合且關係突飛猛進，拍拖後即一起到歐洲旅行，有指Joyce不久更已進駐男友豪宅展開甜蜜同居生活。

現年31歲的Joyce是平民出身，中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國排名19、世界排名291（QS 2020）隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）攻讀經濟學，成為莫文蔚及莊梅岩的師妹，2012年以First Hon佳績畢業，在學時期已是學霸，與何超蓮是同屆同學。回顧劉鳴煒情史，他向來都鍾情高學歷女生，與Joyce的條件不謀而合。據悉Joyce性格積極上進，在感情上的態度也是相當進取。

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