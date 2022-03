蔚雨芯(Rainky)於2018年和拍檔創立的自家美容生意已上軌道,其後再不停擴展業務再開醫學美容中心,一向投資有道的她除了投資物業,最近更研究買賣NFT,搞生意有聲有色。

Rainky除了長袖善舞外,其個人ig亦擁有逾13萬粉絲,日前便於ig上再晒靚相,穿上一件火紅色低胸晚裝,在欄邊欣賞維港夜景,感覺性感高貴,而Rainky亦留言稱:「One of my favourite moments of this year. 」當然亦吸引大批粉絲留言,有人稱讚她是:「萬中情人!」甚至有人稱:「有可能靚到咁?」看來Rainky魅力又突破上另一層次啦!

