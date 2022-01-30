蔚雨芯做美容生意唔夠喉　進軍NFT做市場策劃：自己太多新創意！

繼周杰倫、余文樂、MIRROR成員Ian（陳卓賢）等藝人開拓NFT市場後，蔚雨芯（Rainky）亦宣布加入戰團推出有趣恐怖風貓貓NFT，一圓自己在現實生活中沒有養貓的慾望。



蔚雨芯進軍NFT市場。

Rainky於2018年和拍檔創立的自家美容生意已上軌道，決定過年後將擴展業務再開醫學美容中心，一向投資有道的她除了投資物業，最近更研究買賣NFT，為在香港、澳門及台灣等地受到藝人網紅們高度關注的亞洲貓貓造型NFT品牌Meowdel做市場策劃，宣布將於大年初一進行優先認購，吸引一眾圈中好友湯洛雯、馮盈盈、龔嘉欣、關楚耀、連詩雅、何依婷、羅天宇、林穎彤、郭子豪、周志康、樂瞳及洪卓立等人落力支持。

蔚雨芯近日為亞洲貓貓造型NFT品牌Meowdel做市場策劃，宣布將於大年初一派免費會員證。

Rainky表示預計Meowdel PFP會在短時間内售罄，之後將會與Meowdel World及各大歌手、與DJ一同㩦手舉辦一場大型Virtual party night：「過完年會更加忙，好多新發展在籌備中，覺得自己太多新創意，都要休息一下，希望大家新嘅一年所有事情都順利，疫情快啲過去，可以去旅行放個假！」

蔚雨芯一圓自己在現實生活中沒有養貓的慾望。

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