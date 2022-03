現年13歲的劉秀樺(Josephine)是劉鑾雄(大劉)及甘比(陳凱韻)的長女,雖然Josephine擁有個人的社交平台但甚少分享自己的近照,今日(25日)Josephine卻在Instagram上曬出多張手執橙紅色鮮花的自拍,照片中的她露出笑容甜美,年僅13歲的Josephine長得十分標緻,一雙大眼睛非常靈動,不少網民亦大讚:「Very pretty, Josephine. You, AND the flowers.」、「Pretty」、「Beautiful 」。

