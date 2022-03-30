洪卓立Hillary被爆同居後大方認戀　強調財政獨立：我從來靠自己

近日傳出緋聞的洪卓立（Ken）及劉沛蘅（Hillary）雖然一直未有承認戀情，但日前有傳媒影到Hillary連日來出入Ken位於大圍的寓所，如女主人一樣，還指他們已經發展至同居關係，女方更會為男方買外賣。今日（30日）Ken終於在IG公開認戀，並寫道：「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」



洪卓立上載了一張家中3隻狗仔排排坐的溫馨照，藉此公開戀情。（IG@hungcl）

對於報道指原本家底豐厚，家住何文田豪宅的Hillary為愛甘願住舊樓，非常難得，Ken就解釋道：「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我自己一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人。不過報道出晒成幢大廈就唔係幾好呢，因為真係驚影響街坊街裡，或者記者朋友大意咗，如果下次打番個格仔就好了。希望傳媒朋友高抬貴手俾返少少私隱我哋，大家互相尊重，亦對身邊受影響的街坊街里說聲不好意思。多謝關心。」

不少網民都大讚他們好合襯！（IG@hungcl）

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Ken在今年1月於IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的照片，雖然未有寫下字句或加上表情符號，但「男友視角」惹來外界猜測他們是情侶關係，但Ken其後否認拍拖，強調兩人是好朋友，公開抱狗相只是一場誤會，純粹想分享狗仔的得意相，最後有朋友發現才知撳錯掣。不過事實上Hillary與Ken好有淵源，Hillary曾先後擔任Ken歌曲《數寄屋橋次郎》及《喜劇收場》的MV女主角，Ken又曾在32歲生日正日分享了一張Hillary從後攬着他的花絮相，當時已有不少網民留言送上祝福，更大讚他們好合襯！

洪卓立在今年1月於IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的相片，充滿「男友視角」的感覺。（IG截圖）