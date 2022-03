陳茵媺IG晒著Deep V拎公仔相　囡囡話佢地好似樣

香港女星陳茵媺自與陳豪結婚誕下三名子女後已淡出幕前,但仍然活躍於社交平台,經常晒出家庭照,羡煞旁人。

Amiee 身穿Deep V衫晒性感 (ig@aimeechan_official)

陳茵媺日常除了照顧三名子女的起居飲食,亦要充當老師替子女溫習功課,近期因為疫情關係經常留於家中,所以要陪子女玩耍。今日(31日)陳茵媺於社交平台晒出數張身穿低胸衫的性感照,相中陳茵媺拿着「L.O.L. Surprise!」系列公仔說:「Camilla says I look like one of her L.O.L dolls today.... 我真係 LOL 啦!」,女兒Camilla 指陳茵媺與公仔撞樣。不少網民留言大讚陳茵媺:「越來越靚」、「比公仔更靚」、「如果能夠用你個樣整個公仔就好啦!」

Amiee 手上拎住「L.O.L. Surprise!」系列公仔 (ig@aimeechan_official)

囡囡Camilla話Amiee同公仔好似樣 (ig@aimeechan_official)

