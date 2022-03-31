陳茵媺IG晒著Deep V拎公仔相 囡囡話佢地好似樣
撰文：胡凱欣
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香港女星陳茵媺自與陳豪結婚誕下三名子女後已淡出幕前，但仍然活躍於社交平台，經常晒出家庭照，羡煞旁人。
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陳茵媺日常除了照顧三名子女的起居飲食，亦要充當老師替子女溫習功課，近期因為疫情關係經常留於家中，所以要陪子女玩耍。今日（31日）陳茵媺於社交平台晒出數張身穿低胸衫的性感照，相中陳茵媺拿着「L.O.L. Surprise!」系列公仔說：「Camilla says I look like one of her L.O.L dolls today.... 我真係 LOL 啦!」，女兒Camilla 指陳茵媺與公仔撞樣。不少網民留言大讚陳茵媺：「越來越靚」、「比公仔更靚」、「如果能夠用你個樣整個公仔就好啦！」
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