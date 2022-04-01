飛虎3｜吳卓羲姚子羚情深一吻　網民「翻叮」17年前《酒店風雲》

昨晚（31 日）第 29 集劇情講到蔡肇培（蕭正楠飾）成功研發出化武 DH2，杜文彬（郭晉安飾）帶同 DH2 與金智海（羅孝勇飾）交易，欲贖回太太霍筱玥（康華飾），金智海同意放走筱玥，但條件是杜文彬要留下量產 DH2；筱玥為救丈夫竟開車撞向金智海，就在危急關頭展博文（馬德鐘飾）率領 S Team 殺到、並將金智海手下逐一擊斃，高子樂（吳卓羲飾）在行動中槍受傷，金智海亦趁機帶著 DH2 逃走，惜途中發生車禍導致 DH2 泄漏…



同老公郭晉安相隔多年終於重逢。

除了 DH2 之爭進入尾聲，吳卓羲、姚子羚及黃宗澤、陳瀅兩對情侶的感情線亦開花結果。劇中吳卓羲為查案接近姚子羚，姚子羚知道真相後傷心不已，但見卓羲為救自己哥哥郭晉安中槍受傷，子羚深受感動並向躺在病床上的卓羲獻上情深一吻，二人最終有情人終成眷屬。該場吻戲除了非常 Sweet，更勾起網友集體回憶，皆因二人於 2005 年曾合作劇集《酒店風雲》，當年姚子羚的角色癡戀卓羲但慘遭拒愛，今次相隔 17 年二人終於「再續未了緣」，網友紛紛留言感嘆謂：「《酒店風雲》之後終於喺埋一齊」、「《酒店風雲》圓滿了！」、「咁就17 年，兩個人成熟咗更加靚仔靚女！」劇中另一對情侶黃宗澤、陳瀅亦愈愛愈甜，更去到談婚論嫁階段，昨晚一集更上演了搞笑見家長戲碼，事緣欲親自下廚的陳瀅因廚藝麻麻煮燶餸，幸好黃宗澤早就猜到她煮唔掂，醒目地買了外賣矇混過關，劇情既 Sweet 又搞笑，網友大讚陳瀅表現可愛之餘，又笑言「學到嘢」：「下次都用呢招先」、「男朋友學嘢啦！」

吳卓羲同姚子羚嘅情深一吻，勾起網友集體回憶。

黃宗澤同陳瀅呢一對，愈嚟愈 Sweet。

今晚一集，S Team 打「喪屍」，好激架！

至於今晚一集大結局，則會講及失蹤多時的許森（梁競徽飾），原來一直與 JJ（傅嘉莉飾）流落荒島，並利用逃犯做實驗研發加強版 DH2，加強版 DH2 會使人喪失理智兼出現極端暴力傾向，如同喪屍一般；事後再度驚動 S Team 作出行動，一場喪屍大戰一觸即發！另患難見真情的梁競徽及傅嘉莉，最後更因自食其果落得慘淡下場，想知二人最終迎來怎樣的命運，敬請密切留意今晚播出的大結局。