THE SHOW MUST GO｜慳皮Cut成本減埋嘉賓人工？ 楊潮凱：有曝光率

TVB節目《THE SHOW MUST GO ON》播出後得到大量好評,覺得節目為他們帶來了無限歡樂。TVB指為了在有限的資源條件下而疫情下為觀眾帶來實用資訊及正能量而製作出《THE SHOW MUST GO》 ,未知是否這個原因,有傳連參與拍攝的藝員騷騷都受影響,最近傳出拍攝首集《THE SHOW MUST GO》的大玩特玩隊,成隊都無計騷,只係收禮物,不過禮物就大手筆,包括白花油68支、森下仁丹、肉燥包31包等作酬勞。



睇都開心。(《THE SHOW MUST GO ON》)

楊潮凱接受《香港01》訪問時,就笑言自己沒有理會「有冇騷錢」,說:「冇問呀,不過最好有(騷錢)啦。有獎品都好嘅,我覺得同《大玩特玩》班底一齊開工好開心,帶到歡樂畀觀眾最緊要。」

好刺激。(《THE SHOW MUST GO ON》)

他又表示,最重要是享受工作過,說:「有獎金就最好啦,冇嘅話其實都係上咗鏡,曝光率對藝人嚟講都好重要,一次半次OK嘅,最緊要係開心。調返轉諗,如果剩係得白花油68支會點用?咪送啲畀朋友囉。」

👇點擊睇其他獎品👇

+ 3

(站立者、左起):關嘉敏、何依婷、邵珮詩(前排、左起):林秀怡、杜穎珊、蔚雨芯、朱智賢、陳嘉桓

林秀怡都有早餐食。(影片截圖)

林秀怡接受《香港01》訪問時也說不介意酬勞:「我哋捐通告嗰時都知冇騷(錢),但係呢個係好有意義嘅節目,我哋都想帶歡樂俾大家,中途我哋都去義工派飯探露宿者,所以就意義行先。獎品方面好似唔係劃,係全部都有,應該唔使揀,同埋當《大玩特玩》一齊返去玩一集,係好開心。」

+ 11

👇點擊睇其他獎品👇