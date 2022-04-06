張新悅與女女砌Lego曝光家中客廳　擺放大型健身器材空間超闊落

現年45歲的張新悅（Nicola）於2007年與區議員楊哲安結婚後，共誕下四名女兒，一家六口幸福美滿。雖然張新悅為照顧家庭淡出幕前，但仍不時在社交平台分享與女兒的生活點滴，加上疫情關係，她們經常留在家中亦令2000呎大屋曝光，全屋裝修以簡約自然風為主，舒服得來不失氣派。



張新悅於2007年與區議員楊哲安結婚後，共誕下四名女兒，一家六口幸福美滿。（IG/ @nicolacheungyoung）

在家中抗疫期間，張新悅與女女在大廳砌Lego解悶，從影片可見，大廳空間感十足，牆邊放了米白色木櫃，地面則鋪上白色毛毛地氈。客廳的一處更擺放大型健身器材及瑜伽球，留在家中都能隨時健身保持美好體態。早前，張新悅亦與老公和女兒在家中夾Band製作了《同舟共濟COVID編》，他們每人負責一樣樂器相當合拍，亦令網民飽覽有格調兼非常闊落的大廳。

點撃睇張新悅大屋環境：

+ 30

細看張新悅的IG生活照，亦會發現豪宅的不同角落，他們一家六口住在中西區目測至少2000呎的大屋，以白色裝修和木製傢俬為主走簡約風格，再加上綠色盆栽的點綴，令家居環境低調得來富有品味。她的家中還有一個大露台，除不時與女女野餐外，亦會和她們在大廚房共享廚樂，就算疫情要經常留在家中，相信都不會感到苦悶！