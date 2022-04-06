陳立農與歐陽娣娣約會爆戀情　工作室一小時後火速發聲明

台灣男星陳立農2017年因參加內地選秀節目「偶像練習生」而暴紅，以第二名加入限定男團「NINE PERCENT」而正式出道。在2019年10月6日NINE PERCENT限定期滿其後解散，陳立農在NINE PERCENT解散後與環球唱片簽約展開歌手路，其後亦有參與電影演出，所以無論是在台灣或內地都擁有大批粉絲。

陳立農歌影視三棲。（微博）

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近日陳立農被台媒拍到和17歲的歐陽家小妹歐陽娣娣在東區約會，二人在東區的服飾店內購物，在陳立農試身時，歐陽娣娣在旁給予意見，儼如情侶般互動。不過其後有人發現陳立農被偷拍，於是通知二人立即分道揚鑣離開，逛完街後二人進入同一棟大廈。

陳立農與歐陽娣娣逛東區被台媒拍攝

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當新聞報道後，陳立農工作室一小時後立即於澄清報道乃屬傳聞，二人戀愛屬不實報道，指出此行只是朋友們的聚會，而且有多人同行，「請勿斷章取義看圖說話，不信謠不傳謠。」歐陽娣娣媽媽傅娟得知女兒的緋聞後，驚訝表示：「怎麼可能？」傅娟表示：「二人很久前拍攝MV而認識，二人只屬單純相約逛街」，傅娟還透露，歐陽家的女兒在18歲前有「禁愛令」，再次澄清二人只屬朋友。

陳立農工作室作出澄清 (微博@陳立農工作室)

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