袁嘉敏 (Candy) 於4月1日突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求,事件震撼全城。而Candy在驚天大爆料後已決定離港出走,將到法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友,預計會到7月才返港。她昨日於IG story就post出一張她外出歎咖啡的照片,看來十分之寫意,還有她的自拍照,算是她日前投下震撼蛋後首次蒲頭,她寫道:「Beautiful sunny day」,看來心情已經平復了不少。而網民的焦點都落在Candy的新look之上,相中的她戴上眼鏡和口罩,換了新髮型和髮色,素顏的她樣貌與平日的IG性感靚相簡直判若兩人。

Candy昨日突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)

+ 22

點撃下圖睇鍾家豪宅: