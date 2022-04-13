余詠珊過檔後首張成績表出爐　爆何哲圖將為《就是青春》學員出歌

前無綫高層余詠珊離開TVB之後，創立「好好製作」與香港開電視合作緊密，除了舉辦選秀節目《就是青春》現已籌備中，她與前無綫電視（TVB）非戲劇節目監製及經理張志明，在開電視推出的頭炮節目《疫境中的餐桌》，日前亦迎來他們於開電視的首張成績表。

《疫境中的餐桌》邀來七師傅坐陣。

三台收視報告顯示，在4月4日至4月10日期間《疫境中的餐桌》有2.2點收視，對比起開電視其他周一至周五的節目《Fit開有條路》1.2點和《有種老闆娘》0.6點等，甚至在早兩個月直播英超兩大勁旅利物浦和車路士聯賽盃決賽時的收視只有1.8點，由此可見成績不錯。

收視報告！

對此，余詠珊接受《香港01》訪問時講道：「可以攞到2.2點，喺第一個階段我OK，當然呢類好趕好急嘅製作唔係我最想要嘅嘢，問題係我需要做，唔係話完成我心願，係為個社會做啲嘢。2.2唔係叫差，都算中上，但可以再做好啲，希望下一個Project會再好啲，一個節目比一個節目精彩。」

余詠珊過檔後成縯不錯。（資料圖片）

余詠珊更坦言節目有很多進步的空間：「我梗係覺得仲有好多進步空間啦，但係因為呢個喺疫情好嚴峻嘅時候決定做，拍攝方法同以往好唔同，而且啲人未返齊晒工，得6個人，亦未有器材，乜都未有就決定自己拍心口、拍膊頭做咗40幾集，聯絡到700幾間舖一齊為疫情叫大家加油嘅節目，我覺得我個團隊已經出咗死力令件事發生，雖然個節目係粗糙，我唔覺得個節目係我哋話畀人聽係我個製作，只不過係應該喺疫情度做返啲同社會應該關聯嘅嘢，令開電視同社會有返啲關係嘅內容。」

節目美女如云！

她更爆丈夫何哲圖（前星夢娛樂行政總）離開無綫後的最新動向：「我喺好急嘅情況下仲迫Herman出咗隻歌，下星期會聽到叫《Yummy Yummy》，我哋搵咗《就是青春》揀咗幾個學員出嚟，幫我哋唱，好洗腦式咁樣，想香港人開心，所以好急好急咁作咗隻歌，遲啲都會見到呢啲參賽者。」《就是青春》仍在籌備階段，但有學員已率先出歌，絕對是贏在起跑線！

5位何哲圖力捧星夢歌手 懶理被封殺照出走許廷鏗認不懂感恩

何哲圖（右）將再出洗腦歌！（資料圖片）

許廷鏗（Alfred）

+ 1

胡鴻鈞（Hubert）

+ 3

吳若希（Jinny）

+ 3

HANA菊梓喬

+ 2

谷婭溦