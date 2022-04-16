《聲生不息》慶回歸25年及TVB55周年　炎明熹、林子祥成香港代表

適逢香港回歸 25 年及 TVB 55 周年台慶，無綫電視(TVB)與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》原班人馬，組成頂尖製作團隊，誠意炮製音樂節目《聲生不息》作為獻禮，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典，為觀眾源源送上家傳戶曉的經典金曲。萬眾期待的《聲生不息》即將於翡翠台矚目登場。



《聲生不息》大會今日發布節目概念海報、主持及歌手官宣海報，殿堂級卡士正式曝光。概念海報畫面主體以港珠澳大橋和香港維多利亞港為背景，將樂器與大灣區巧妙結合，象徵香港與內地生生不息的音樂交流和文化傳承。兩大主持王祖藍及何炅；兩地歌手林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸（排名不分先後）整裝待發，海報以復古懷舊色調表達對金曲的情懷，向經典致敬。

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下周日首播的《聲生不息》將會雲集香港及內地熱愛港樂的歌手作賽，以音樂交流，以全新風格演繹香港粵語和國語流行金曲，港樂新唱，與廣大觀眾一同見證港樂新世代，續寫港樂輝煌樂章，勢掀經典港樂新熱潮，觀眾密切留意，萬勿錯過。