傅穎回覆網友遭老屈發嬲　撰寫公開信澄清冇「爆Seed」寸對方負面

藝人傅穎（Theresa）自移居內地發展後變得十分敢言，早前不但爆出娛樂圈潛規則，更炮轟媒體對她的不公對待。近日Theresa透露近年只是在廣州暫住，未決定長居地點，有網友建議她不如就定居廣州，並指香港人在粵語地區適應得更快。而Theresa就回覆表示：「那可能是因為你不知道我普通話已適應的程度。」

隨後有報道指網友這句說話激嬲Theresa，Theresa「爆Seed」反擊網友。看畢報道的Theresa在公開信直言：「一個什（甚）麼樣的人，才會把這中性的句子想成激嬲爆Seed。我能體諒你的負能量，我們都明白文字這東西，不同的人有不同的解讀道理，主要還是看這人的個性。」

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