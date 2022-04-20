李瑜美「激長腰」突變15頭身美女似臘腸狗　超獵奇時尚照嚇窒網民

韓女星李瑜美因出演《魷魚遊戲》、《殭屍校園》在全球爆紅，晉升時尚圈寵兒。近日李瑜美替精品品牌拍攝廣告畫報，以一張獵奇的「超長腰」照片吸引目光，透過後製將腰給拉長，就像臘腸狗一樣，整個人拉成「15頭身」，呈現超搞怪的模樣，嚇壞網友：「我有點害怕。」



李瑜美在接連兩部作品《魷魚遊戲》與《殭屍校園》都獲得好評，雖然不是主角，卻是成功在短時間內紅起來，更一舉成為MIU MIU的新寵兒。

【圖輯】似足臘腸狗！點圖放大看李瑜美為MIU MIU拍攝的獵奇時尚照👇👇👇

李瑜美在最新廣告裡穿著本季春夏曝光度超高的「露腰裝」，極短版的上衣和極低腰的迷你裙，本來就會讓視覺上感覺腰比較長，不過照片裡李瑜美的腰更是被後製拉長來強調造型，唯有腰部被拉長的畫面不禁令人聯想到「臘腸狗」，整個人被拉成了「15頭身」，搞怪又獵奇，十分吸睛，網友們反應熱烈：「我有點害怕」、「這有點驚悚」、「不，為什麼要這麼做」、「嚇我一跳」、「這太藝術了。」

【圖輯】點圖放大看李瑜美IG美照👇👇👇

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同組畫報裡，還能看到米娜祖華域芝（Milla Jovovich）女兒Ever Anderson的蹤影，Ever Anderson亦擔任本次MIU MIU廣告的主角之一，不同於李瑜美，她則是腿被拉得超長，看起來足足有超過三米，特殊的拍攝後製方式與人像拼貼手法，替這組畫報帶來可愛的趣味性。

【圖輯】點圖放大看米娜祖華域芝女兒Ever Anderson的IG美照👇👇👇

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