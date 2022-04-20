戴祖儀投資有道傳15分鐘賺500萬　自稱戶口得四位數：1蚊都冇落袋

戴祖儀（Joey）今日（20/4）現身上環出席有關NFT的藝術群展，近期NFT的熱潮較以往放緩了不少，但仍然有不少藝人參與其中。現年27歲的Joey因投資有道而被稱為圈中小富婆。被問到有傳聞指她上次拍賣NFT在短短15分鐘內大賺500萬，Joey接受《香港01》訪問時就極力否認事件：「絕對冇咁多啦，我都想啊！大家對賺錢嘅定義都唔同，我其實一蚊都冇袋過落袋，所有喺呢個project嘅收入都係擺返入呢個project到，因為搞呢啲展覽都好需要資金」。

戴祖儀否認因投資而大賺500萬。（陳順禎 攝）

對於被網民讚是圈中小富婆，Joey就再次否認事件並透露：「我又唔覺得自己係小富婆，比我有錢嘅人多好多，我戶口長期得四位數。」（長期只有四位數會不夠用嗎？）Joey就會回應：「係啊！每次見到朋友買首飾、買袋都好興奮，我都好羨慕，但係望一望自己嘅戶口就會嘆氣。」

Joey與丁子朗一同出席活動。（陳順禎 攝）

早前Joey與丁子朗因為合作拍攝《青春不要臉》被不少觀眾認為二人是戲假情真，被問到這次二人一同出席活動會否擔心再次傳出緋聞時，Joey就回應：「我覺得係一件開心嘅事，大家睇完套劇都真係好投入我哋嘅演技，令大家覺得我哋係情侶，所以我都覺得好開心同好榮幸」、「但係我又唔擔心再傳出緋聞，因為我哋真係好坦蕩蕩，每一次都斬釘截鐵否認」，隨後Joey更表明自己喜歡選擇圈外人做男朋友。

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