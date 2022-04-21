王君馨靠舞技內地殺出血路　年紀大繼續追夢搞喊網民

現年35歲的王君馨（Grace）在去年與TVB（無線）結束14年賓主關係，與許多香港藝人一樣，她選擇北上發展繼續追自己的演藝夢。近期，她就參加了一檔女子真人騷節目《了不起舞社》，勢靠「舞」技打開內地市場，更在節目中爆喊講深情說話「我還是有夢想的」，令到在場人士都眼紅紅，亦為她帶來不少話題。

王君馨去年正式離開TVB 。（王君馨微博圖片）

一向「舞」得出色的Grace曾在多年前內地的綜藝節目《舞動奇跡II》中勇奪冠軍，此次巧合地遇上內地舉行以跳舞為主的節目《了不起舞社》，令Grace有一個大展拳腳的機會。在節目中一共有60位來自不同單位的選手，而Grace則是唯一一位年過30的選手，雖則年齡上比較大，不過幸好她保養得宜，與一眾年輕女子站在一起並不會輸，依然少女感十足，與大家打成一片玩得不亦樂乎。

王君馨在節目中年齡最大。（影片截圖）

同大家打成一片。（影片截圖）

在這60位女子中，Grace的人氣相當之高，根據目前微博粉絲排名，她至今有103.9萬人追蹤排在第四位，而第一位是SNH48成員李佳恩（204.7萬）﹑第二位是女子團體GNZ48成員唐莉佳（168.4萬）﹑第三位則是SNH48成員由淼（107.7萬），Grace在多位人氣女子偶像團隊面前能夠奪得第四位已實屬不易。另外，Grace因為節目原因，而引起不少內地網友對她甚感興趣，在微博已經建立多個熱話「君馨同學去跳舞」等，甚至有網友為她剪輯個人在節目中的精彩畫面，讓大家大呼好期待她的演出。

王君馨爆喊。（影片截圖）

第一期節目中Grace其實還未出場，她待下一期才出現。而在最新預告中，她更爆喊講出了自己內心說話，感動不少人：「我今年35歲了，我還是有夢想的。但是去追夢，可能年紀一路一路大的時候，你就會非常害怕冒險。」這一番說話令到主理人王霏霏落淚：「夢想是很寶貴的，我覺得你來這邊這個勇氣就是非常非常大的。」

主理人王霏霏落淚。（影片截圖）