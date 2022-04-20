GO！執！事務所︱Jan Jan分半鐘講足7次「臭」字　反應誇張惹負評

由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持的《GO！執！事務所》，昨晚（19日）播出的一集繼續為阿正執屋。不過Jan Jan的表現以及反應就惹來負評，網民批評她只懂狂講個「臭」字，所提及的吸引力法則亦非常牽強。



他們繼續為阿正執屋，不過Jan Jan的表現以及反應就惹來負評。（影片截圖）

昨晚的一集，Jeremy、阿橙以及Jan Jan替阿正執廚房。一打開廚房櫃桶，Jan Jan立即以手掩鼻說：「真係好臭，唔係講笑」，接着打開雪櫃時，Jan Jan又說：「嘩，好臭呀」。Jeremy則冷靜表示：「其實係蘿蔔糕香味，但係蘿蔔個味好大。」

及後打開微波爐時，離微波爐有一段距離的Jan Jan誇張指：「嘩，開始臭啦，啲味湧出嚟」，Jeremy決定上前查證，Jan Jan立即追問：「呢度臭唔臭？」，Jeremy淡然說出：「有啲『噏』嘅水味」，Jan Jan笑指：「噏嘅水味，即係臭味」，再挨在阿正的膊頭說：「好臭」。在短短的1分46秒，Jan Jan就說了7次「臭」字，加上她的反應較為誇張，因而惹來網民反感。

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Jan Jan打開阿正的廚房櫃桶時，阿橙及Jeremy驚訝問「咁多碗做咩事」，Jan Jan卻拿出兩隻碗大讚好好：「雙人碗係好需要」，阿正說：「唔係雙人，有好多隻㗎我有」，Jeremy回應：「佢似係雙人」，Jan Jan再稱：「總之一人一碗，一雙一對」。網民覺得她所提及的吸引力法則略為牽強，而Jan Jan亦建議阿正在家中擺放香薰蠟燭，增加全屋的女性化感覺。

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