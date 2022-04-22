360秒人生課堂｜為戴耀明圓夢帶伯母遊電視城　網友讚譚俊彥重情

由Bob林盛斌主持的節目《360 秒人生課堂》，最新一集請來綠葉王戴耀明分享多年來演藝路，他表示最慚愧的不是還未吐氣揚眉，而是竟連媽媽「電視城一日遊」的心願仍尚未實踐，視帝譚俊彥為好友圓夢，親身帶戴媽媽參觀，網民激讚譚俊彥重情重義﹗

戴耀明指多年來常被稱為「茄哩啡」。

出身草根家庭的戴耀明，大多數「做番自己」飾演基層，尤其擅長飾演小人物或小古惑。直到 2010 年，戴耀明抓緊了演藝生涯中首個良機，憑《鐵馬尋橋》「義氣排長」一角突圍；在劇中以真摯眼淚感動無數觀眾的戴耀明，眼淚背後卻另藏心酸故事：「11 年前我爸過咗身，當時我都懷疑自己情緒有問題，咁啱 TVB 搵我做《鐵馬》，劇入面有大量喊戲，嗰時話喊就喊…添哥（《鐵馬》監製李添勝）嗰時都讚我：『你個衰仔估唔到平時做開騎騎呢呢，做起呢啲嘢都 OK 啦，流馬尿幾好！』嗰時我開始諗，原來做演員係需要有經歷，但好坦白講，我爸過身呢種經歷，如果可以畀我重頭揀，我寧願冇。」

戴耀明當年曾有機會北上發展掘金，但為了照顧媽咪，他毅然決定放棄良機，獲網民大讚孝順。

戴耀明還大談已年逾 80 歲的母親，在戴耀明眼中「戇居居+天真無邪」的戴媽媽，近年起勢向阿仔催婚，為的是怕自己死後阿仔沒有伴，戴耀明引述戴媽媽當時言談：「第時唔覺意你媽兩腳一伸，你又唔覺意喺 TVB 攞咗個咩獎，咁你返到屋企拎住個獎戇居居，咪冇人同你分享。你阿媽頂晒櫳變隻飛蛾對你笑一笑，到時你都唔鬼知啦。」樂天又敢言的戴媽媽，更心懷希冀阿仔有天能吐氣揚眉，她曾這樣對戴耀明說：「聽講荷里活餐車放食飯有幾廿樣嘢揀架，好似食自助餐咁，你有機會帶阿媽去見識吓。」戴耀明坦言最慚愧的不是還未吐氣揚眉，而是竟連媽媽「電視城一日遊」的心願仍尚未實踐：「我撈咗幾廿年，連帶我媽返電視城參觀都未試過。」

好友譚俊彥喺冇通知戴耀明嘅情況下，幫好友圓夢帶咗戴媽媽遊電視城，仲要講番同戴耀明當年齊齊拍劇嘅點滴，都咪話唔感人。

為了一圓戴耀明母子心願，《360 秒人生課堂》台前幕後以及戴耀明好友譚俊彥早有準備。原來戴耀明錄影當日，其好友譚俊彥悄悄地帶戴媽媽參觀電視城，更於古裝街向戴媽媽大談戴耀明拍劇點滴，過程中還不忘表達對好友的感激，譚俊彥說：「我嗰時啱啱嚟 TVB，個個都唔識，佢成日照顧我，最緊要大家照顧大家。有時我有啲戲唔明白，我都會打畀佢。」

遊完電視城後，譚俊彥仲帶埋戴媽媽上台搵戴耀明，搞到明仔嚇到腳軟。

之後，譚俊彥與戴媽媽坐定定於後台欣賞戴耀明演講，譚俊彥更為好友直流眼淚，與戴媽媽一起哭個不停，之後再將戴媽媽帶上台並向戴耀明送上擁抱，場面感人。戴媽媽上台後，即精靈地與主持林盛斌大玩互動，談到阿仔的演出，戴媽媽笑言有時都「冇眼睇」：「有陣時唔係好想睇，尤其做衰仔嗰陣！（佢做戲點？）佢扮啲衰嘢就似咯，好嘢就好少，希望無綫監製畀啲好角色佢做，唔好淨係影佢打劫呀，點樣做壞人。」戴媽媽坦言對於兒子捱了多年，最大心願是兒子能夠獲得肯定：「攞咩獎都是但啦，有獎攞就得，唔好咁強求呀，佢個樣又咁醜樣，我講老實話吖嘛。」