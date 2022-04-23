愛回家｜莫家淦高峰期曾月入10萬 今靠TVB底薪難撐一家四口開支
無綫劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演保安員「王朝」的莫家淦於近日宣布暫別劇組，原來是因為他與譚校長的經理人公司「藝能娛樂」簽約並計劃北上發展。他接受《香港01》訪問時，表示他疫情之下收入大減，北上發展是一個轉機，說：「對我嚟講係一個瓶頸位，留喺TVB未睇到會出頭，可能留喺TVB會仲好，因為有份底薪，但係冇人敢擔保。」
莫家淦續說，北上發展的原因其一是自己想跳出舒適圈，說：「我想人認同我做嘅嘢，唔係話要搵幾多幾多錢，因為我唔係一個物質嘅人，我可以幾年先買一件衫，而係我想做一個滿意嘅成績。好多朋友都話我肯嘗試，以前做眼鏡、開餐廳都係咁。我做一份成日坐喺度會唔自在，我鍾意每樣嘢都試吓。」
其實以前由有線轉到無綫（TVB）工作也是基於他「每樣都會嘗試」的個性，說：「當年好多人都會問我點解要過TVB，做主持收入穩定，但係TVB係計騷錢，拍劇又要日日坐喺度等工開，但係如果我唔嘗試就冇突破。做嘢要做最壞打算，但係知就算啦，我唔會諗如果撈唔掂點算好，如果要諗不如一開始就唔好做！」
受疫情影響之下，有一天莫家淦萌生了拍YouTube片的念頭，說：「我個人停唔到落嚟，轉機就係有人同我講老人家都開始網購，所以我就着手拍網片，後尾仲開咗條YouTube頻道《淦粗嚟講》，講『長期糧尾』、『掂』字呢啲廣東話gag。」他表示，其實影片一開始的click rate不算多，大部份都屬於朋友之間傳閱「圍爐取暖」的影片，但亦因為這些影片，才令他被「藝能娛樂」邀請加入到內地發展。
莫家淦自言，第二個令他決定北上發展的原因是經濟狀況，說：「對我嚟講係一個瓶頸位，留喺TVB未睇到出頭，因為有份底薪又可能會仲好（搵得仲多），但係冇人敢擔保。而家再唔走，再唔去試，遲咗就唔得啦。」
莫家淦自言，在疫情前靠着外面的司儀登台工作，最高峰也可達10萬，TVB方面的收入，騷錢加上底薪也有一萬到5萬不等，平均月入也有2萬，可是當疫情來臨時，登台工作幾近消失，變相他只能夠靠TVB底薪維持一家四口的生活開支。他說：「我最記得我決定要北上嘅嗰日，我係喺郵輪上面登台唱歌，嗰時望住個海諗，我做完呢次就冇（登台騷）啦喎，咁點算？」
談及北上發展，他笑言目標就是要「衣錦還鄉」以及做一個滿意的成績，說：「我生活唔係物質化，但係我想屋企人過得舒服，趁而家儲蓄都OK，財力支持到，又有機會就去試吓，老婆都支持嘅，不過囝囝仲細可能仲未明咩事，我要隔離前最後一日同佢講，佢都就係話byebye。」
會否再回到《愛．回家之開心速遞》？莫家淦回答：「我走係直接同藝員部主管講嘅，我又未到可以搵曾生或者樂小姐，同埋同《愛》監製祥哥講，佢都係叫我加油。可唔可以再返去？佢冇講我都冇問，即係冇理由你打份工辭職，你仲會問個老闆出面撈唔掂可唔可以再返去㗎嘛。我問就冇意思啦，呢啲嘢都係留個空間好啲。」