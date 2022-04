袁嘉敏 (Candy) 於4月1日突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求,事件震撼全城。而Candy在驚天大爆料後已決定離港出走,日前已飛抵法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友,預計會到7月才返港。她亦有於IG story分享她在當地的生活,她目前正居住在鄉郊地區,對比起之前在住鍾培生豪宅的奢華生活,可謂洗盡銳華,反璞歸真。她看見村民在趕羊,又到了平民超市買超平價士多啤梨,一盒也只是1歐羅,即約港幣$8.5,她還大讚好高質。

Candy早前突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)

