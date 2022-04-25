Chill Club頒獎禮︱賽果全由投票選出　張敬軒只奪一獎網民戥唔抵

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於昨晚（24日）正式圓滿結束，結果由MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆爆冷連奪男歌手金獎和「CHILL CLUB年度金曲」兩大獎成為全場大贏家。然而，卻有不少網民為全晚只奪一個「年度十大歌曲」獎的張敬軒而抱不平，認為過往橫掃頒獎禮獎項的他值得更多。



張敬軒強調得到獎項認可並非必然。（梁碧玲攝）

張敬軒在年初的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上奪得「叱咤樂壇男歌手」金獎、「至尊唱片大獎」及憑《俏郎君》奪得「專業推介．叱咤十大」第三位，同時創下記錄達成「叱咤金滿貫」，成績備受肯定。然而，他在昨晚頒獎禮上卻只得一個歌曲獎（第五首年度十大歌曲 《悄郎君》），而且不敵Anson Lo、姜濤和林家謙無緣入男歌手獎三甲，差別甚大。

張敬軒只憑《悄郎君》奪歌曲獎。（梁碧玲 攝）

張敬軒在1月1日的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上奪得「叱咤樂壇男歌手」金獎、「至尊唱片大獎」及憑《俏郎君》奪得「專業推介．叱咤十大」第三位。（VCG）

事實上，《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》這個頒獎典禮一開始已經表明所有獎項（除了幕後獎之外）均由全港市民投票所產生，因此人氣自然成為了奪獎不可或缺的元素。翻查資料，投票由上月28日開始分三輪投票投選七個獎項，而每位投票者可以一次過投三票，分別是一票第一名（3分）、一票第二名（2分）以及一票第三名（1分），最後按照分數去計算排名。換句話說，每個獎項都是靠粉絲的血汗去投票所得，假如粉絲戰力稍有不失都會有機會被OUT，再加上今次有去投票的樂迷沒有叱咤時多，兼且距離上一次全民投票（叱咤）已相隔了三個多月，如今會得出不一樣的賽果其實亦都不難理解。

Anson Lo連奪男歌手金獎和「CHILL CLUB年度金曲」兩大獎成為全場大贏家。

雖然仍有大批樂迷為軒仔抱不平，但他本人卻非常豁達：「人哋唔係應分要畀嘅！其實我覺得唔係失落，正如今年1月1號喺台上面講，今年我要以新人姿態示人，因為有好多新嘅音樂單位，佢哋嘅表演、諗法、創意，我覺得其實係超越咗我哋呢代，起碼超越咗我先。所以我覺得要重頭開始，如果作為一個今年嘅新人，今日有得上台攞歌曲獎已經好感恩。」

完整得獎名單如下：

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第十首：RubberBand《Ciao》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第八首：MC 張天賦《記憶棉》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第七首：C AllStar《留下來的人》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第六首：Jer 柳應廷@MIRROR《狂人日記》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第五首：張敬軒《悄郎君》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第四首：Edan 呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第三首：姜濤@MIRROR《Master Class》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第二首：MIRROR《BOSS》

「CHILL CLUB年度作曲人」：吳林峰

「CHILL CLUB年度填詞人」：黃偉文

「CHILL CLUB年度編曲人」：Ariel Lai

「CHILL CLUB年度監製」：Edward Chan

「CHILL CLUB年度新人」銅獎：193 郭嘉駿＠ERROR

「CHILL CLUB年度新人」銀獎：Edan 呂爵安＠MIRROR

「CHILL CLUB年度新人」金獎：MC 張天賦

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銅獎：Serrini

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銀獎：Jay Fung馮允謙

「CHILL CLUB年度唱作歌手」金獎：林家謙

「CHILL CLUB年度樂隊」銅獎：ToNick

「CHILL CLUB年度樂隊」銀獎：RubberBand

「CHILL CLUB年度樂隊」金獎：Dear Jane

「CHILL CLUB年度組合」銅獎：ERROR

「CHILL CLUB年度組合」銀獎：C AllStar

「CHILL CLUB年度組合」金獎：MIRROR

「CHILL CLUB年度女歌手」銅獎：陳蕾

「CHILL CLUB年度女歌手」銀獎：Serrini

「CHILL CLUB年度女歌手」金獎：欣宜

「CHILL CLUB年度男歌手」銅獎：林家謙

「CHILL CLUB年度男歌手」銀獎：姜濤＠MIRROR

「CHILL CLUB年度男歌手」金獎：Anson Lo＠MIRROR

「CHILL CLUB年度金曲」：Anson Lo＠MIRROR《Megahit》

Chill Club頒獎禮︱完整得獎名單 Anson Lo壓軸連奪兩獎成大贏家