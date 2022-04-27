林盛斌Bob教高手說話技巧　自爆自己遲到成日用一招令人唔會嬲

藝人林盛斌（Bob）主持的《360秒人生課堂》每集請來不同的嘉賓演講，宣揚正能量，主題亦吸引到不少觀眾收看。而Bob在YouTube開設的頻道「Bobtivation 林盛斌」也跟大家分享不同的人生觀和職場上的實用貼士等等。日前，他貼出的新片段就以「一招教你氹返另一半」和「說話技巧高手的共通點」為主題，教大家如何用說話技巧令人心服口服！



Bob每次都教大家好多處理人際關係上的小錦囊。（YouTube影片截圖@Bobtivation 林盛斌）

Bob一開始就指出是說話高手的共通點只有一個，就是「講反話」！道理就將別人對他的預先期望和要求降低。例如你請別人到你的家作客，大展廚藝，就不用吹噓自己的廚藝，因為一失手就好尷尬，你可以先講定一堆說話，話自己求其煮或放工好攰等等，降低別人的期望。其實這一招大家讀書時可能都遇過一類人常常用，就是那些學霸每次考完試都話自己考得不好，但最後勁高分。

+ 9

Bob又講到如果男生們臨時要OT，陪女朋友吃的生日飯會遲到，不要直接講情況，但可以試着說︰「有啲好重要嘅嘢要同你講，可能我講完出嚟之後你會唔開心，你會好嬲，好想鬧我，冇所謂嘅，但係我希望你唔好因為呢件事而同我分手，我真係唔想。」對方聽完背後理由必定會諒解，看來這一招是要加上「扮慘」！Bob講到自己在遲到方面，常常用到的一招就是，如果知道自己會遲10分鐘，但就講會在15-20分鐘後才到，但最後趕到只遲10分鐘，對方就會覺得OK。

同場加映︰細數搞生意鬧風波的藝人 余文樂服裝品牌屢次被指抄襲

細數搞生意鬧風波的藝人 余文樂服裝品牌屢次被指抄襲