曾江經歷3段婚姻性格成致命傷　遇見現任太太才懂愛情相愛逾30年

老戲骨員曾江今日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。曾江生前經歷過三段婚姻，有指他的性格孤傲耿直，除了影響他的演藝生涯，也影響了他的婚姻。他的第一任妻子是演員藍娣。藍娣在那個年代是公認的女神。兩人因為合作拍戲而結緣，年輕時的曾江高大帥氣，舉止言行十分紳士，兩人互相吸引，可說是天生一對。他們拍拖幾年後便結婚了，婚後育有一子，一家三口生活幸福。可是後來因為曾江的性格令他與太太矛盾漸多，兩人開始爭吵且越來越頻繁，婚姻維繫了10年，最後走上離婚之路。

資深男演員曾江，今日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。

曾江的第二任妻子是專欄作家兼著名模特兒鄧拱璧，美貌與材華兼備，曾江是其眾多追求者之一。曾江最後成功贏得美人歸，兩人結婚並育有一女。然而十年似乎是一個魔咒，他們的婚姻也是到了第10年便走到盡頭，兩人決定離婚，原因也是源於性格不合，兩人常常因為意見不合而爭吵不休，最終導致這段婚姻滅亡。

曾江的第二任妻子焦姣，是著名演員與資深配音員，也是他第一任妻子的閨蜜。焦姣與台灣演員黃宗迅有過一段婚姻，她的丈夫卻因車禍意外去世。焦姣在丈夫去世後，便離開台灣到了香港發展。曾江與她早就認識，但兩人沒什麼交集，那時焦姣與閨蜜藍娣幾人經常在家裏打麻將。有一次，曾江與焦姣在同一個片，為了要趕往下一個片場避免塞車，曾江便駕着電單車載著焦姣一起去，焦姣卻因為觸景傷情，在路上嚎啕大哭。這次之後兩人開始來往，彼此互相關心和照顧，繼而擦出了愛火花。他們於1994年在新加坡註冊結婚。兩人相愛相守至今未曾分開過，依然十分恩愛。曾江曾說：「焦皎是天使，是上天送給我的禮物。在沒有遇到焦姣之前，我都不懂得什麼是愛情。」