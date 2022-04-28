Alton自嘲鏡頭少到被誤會退出MIRROR　曾介意被稱下弦要調整心態

男團MIRROR愈來愈受歡迎，12位成員各有粉絲，但有12個人，人氣必定會有不同，而成員人氣分配不均屢次成為網民的話題，有人參考了近年一套同樣爆紅的日本漫畫《鬼滅之刃》，將人氣較高的6位成員和另外6位劃分成「上弦」和「下弦」兩組。近來Alton（王智德）與Anson Kong（江𤒹生）上月在Viu節目《Viu1人物專訪》中為歌曲《REBOUND》宣傳的訪問被網民翻出，當時Alton提到因被稱為「下弦」而感到難過。



人氣男團MIRROR日前宣布成立官方歌迷會。（鄺鈺瑩攝）

AK在訪問中找Alton合作《REBOUND》的原因，是欣賞對方在MIRROR隊中是一個非常出色的Rapper，Alton表示AK願意作出新嘗試，AK說︰「咁我覺得喺隊內兩位嘅Rapper我自己都好欣賞，Lokman同埋Alton。所以當我有機會出solo嘅時候，已經喺度構思會唔會有機會同啲唔同嘅成員做啲合唱歌。」於是Alton終於等到屬於自己的半首solo歌。

Alton在隊中主力負責Rap的部份。（IG@altonwongz）

講到「上、下弦」的講法，Alton坦承介意過，他說︰「一秒囉，因為其實又調返轉頭諗佢哋呢一個講法，都係源於一啲佢哋喺鏡頭睇到嘅一啲嘢，可能邊個出歌，邊個有啲乜嘢機會，所以佢哋會基於呢啲元素去諗邊個係上弦下弦，但係其實我哋自己喺鏡頭後，我哋好清楚我哋個運作係乜，我哋好清楚大家忙緊乜，所以嗰一秒鐘係覺得，唉，有呢啲名又俾人講一陣啦要，下一秒鐘就已經覺得其實唔會影響我哋嘅工作，有劇嘅仍然要拍，有歌嘅仍然要出，有舞仍然要跳，所以多謝大家關心，但係我哋最叻嘅嘢就係調整心態，所以OK！」當然MIRROR的內部分工亦都只是他們12個最清楚。

而AK就覺得只是因為被稱為「下弦」的成員未有太多機會被外界認識，「所以我覺得呢首歌《REBOUND》，會令多啲人去認識到Alton其實有佢嘅才華同能力，唔係大家所講嘅嗰個位置。」

Alton得到兄弟AK賞識，邀請他一齊合作推出歌曲《REBOUND》。（YouTube影片截圖）

Alton曾在演唱會的棟篤笑環節自嘲自己的鏡頭少，連家人也以為他被退團。此番說話一出，令好多人都擔心他，跟他講加油，但他覺得其實OK，棟篤笑只是想放大共鳴和製造笑位，「Talkshow完咗大家嘅安慰我都收到晒，但係就繼續密密做，而家幾好啊，而家到有成績嘅時候，大家都好似有一種額外嘅掌聲，好似額外拍得大力啲咁大家。」

Alton直言有因為被指為「下弦」而感難過。（YouTube影片截圖）

其實ViuTV似乎一向都提供不少資源給Alton，例如擔大旗主持新節目《勁騎26》，又例如之前在《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》與Lokman跟MC $oHo & KidNey合作又唱又Rap《Black Mirror》，後者的演出令他們得到不少正評，不過Alton其實在Rap的一段就出現甩嘴的失誤，他在IG亦有出po道歉，就獲得粉絲力撐表演夠晒舞台感，失誤不足以影響整體觀感。

早前Alton與Lokman跟MC $oHo & KidNey合作又唱又Rap《Black Mirror》，歌詞亦有重新改過，非常有心。（YouTube影片截圖）

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