聲生不息｜炎明熹勁敵起底　20歲單依純初中已被評為「必定大火」

無綫和芒果台合辦的音樂節目《聲生不息》，先播出後掀起不了不話題，20歲的內地歌手單依純以王菲名曲《愛與痛的邊緣》，被力讚帶來莫大驚喜及有穿透力，天后葉蒨文一句「以後不得了」更是不得了的讚賞，不少網民更認為單依純絕對係炎明熹（GiGi）最大的勁敵。

同是為了歌唱事業，而暫時放下學業的炎明熹與單依純在《聲生不息》遇上了。

淅江出世的單依純，因媽媽是粵劇發燒友的關係，小學三年級已開始學習聲樂，更是兒童歌唱比賽的常客。升中後，單依純開始在「全民K歌」APP上載自己的作品，當時只得13歲的她已輕鬆駕御RAP、R&B等多種曲風，而當時已經有網民認為她今後必定大火。單依純後來在《我想和你唱》中選擇了挑戰李健的《貝加爾湖畔》，但被當時的評審韓紅指「音準有點問題，一激動就上不去」而錯失了與李健的合作。為此，單依純的媽媽不惜貸款了5萬元，為女兒報讀聲樂訓練課程。

單依純早年在「全民K歌」APPS上分享自己的作品。（微博圖片）

單依純在中學時曾受邀參加《中國好聲音》，但她當時的目標是考上專業音樂大學，所以拒絕了節目的邀請。直到2020年，她以全國第一專業的成績進入浙江音樂學院後，單依純以素人身份報名《中國好聲音2020》，她火速被公認為節目中的不敗神話，直到她在獻唱蔡琴的《給電影人的情書》唱至失聲痛哭令她跌落神壇。《給電影人的情書》是張藝謀執導的電影《一秒鐘》主題曲，在單依純奪冠《中國好聲音》後，張藝謀隨即找她錄製新版本，算是彌補了她在《中國好聲音》的遺憾。

20歲的單依純是《中國好聲音》的年度總冠軍。

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