曾江逝世｜家燕姐憶照顧有加　中學時期片場問功課：佢係良師益友

薛家燕（家燕姐）自入行起就與曾江前輩（Ken哥）認識，日前（4月27日）曾江的離世當然令她痛心，但更多的是憶起當年合作時的點滴。家燕姐日前出席慈善義賣籌款，接受《香港01》訪問時談及一些她對曾江的回憶。



對曾江的離世，家燕姐十分痛心。（梁碧玲攝）

家燕姐表示，知道曾江離世後十分痛心，簡直是不敢相信，這幾天心情亦十分沉重也睡得不好：「腦海入面一路都浮現Ken哥樣，各方面嘅，因為我真係接受唔到佢離開，幾個月前佢仲接受咗我邀請，為香港展館拍一個珍貴訪問，當日仲請埋雪妮姐，當日合作講咗好多電影嘢，談笑風生，講返啲好好笑嘅嘢，因為嗰時佢哋好鍾意同四哥、修哥佢哋攞我哋啲嘢食，佢哋三個好曳，大家都知㗎啦，知道唔見咗嘢食就係佢哋攞㗎啦。」

家燕姐表示曾江是她的良師益友。

家燕姐表示，鏡頭後的曾江亦對她照顧有加，以前合作時，他都從旁教導：「佢真係良師益友，點解咁講呢，因為我第一次同佢合作時仲讀緊中學，好多代數、幾何嗰啲，我又唔識。佢啲英文、數學好叻，我叫佢教佢，但係入完片場出嚟，佢已經幫我做埋。我話：『你唔使幫我做埋喎！』佢話：『省返啲時間，嗰幾句好易之嘛。』」

曾江同家燕姐好friend。

家燕姐續說：「難得嘅係，我返《麗的》嘅時候，佢又有一齊參與演出，到我拍《真情》佢又做我男朋友『標冷汗』（李標漢），後期好多時都有聯絡，有嚟睇我演唱會，《全民皆friend》，佢我一個良師益友，所以佢一走，我好唔安樂，好唔開心，好唔捨得。我都呆成個鐘頭，諗唔咩嘢。而家睇返佢啲片段，我個腦海入面佢就係一個談笑風生、好曳曳、好叻仔，一個好好合作嘅演員。佢喺香港影壇貢獻良多，非常之好戲，就算只有一part戲，佢都唔容許做得唔好，非常用心。」

曾江。（網上圖片）

家燕姐希望曾江的家人節哀順變：「曾江好鍾意旅遊，難過嘅係返嚟嘅時候已經走咗，但係大家唔會忘記佢，我哋伯永遠懷念佢，永遠愛護佢，Ken哥 I Love You。希望Ken哥家人節哀順變，因為佢哋先係最傷心嘅。」