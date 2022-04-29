郭晉安憶初出道時受曾江前輩啟蒙　早年九龍城偶遇：請咗我食早餐

兩屆「視帝」郭晉安參與無綫重頭劇《回歸》飾演男主角區耀祖，早前因為疫情關係，劇組需要停機休息，不過近日已重啟而拍得如火如荼。日前（28/04）郭晉安他們於數碼港拍攝一場重要戲份。郭晉安接受《香港01》訪問時，就自言角色對他相當有挑戰性，全因他飾演一名外剛內柔的「廚房佬」。他說：「我喺劇入面有兩個仔，周嘉洛同吳偉豪，個感覺好得意，好似睇返入行時候嘅自己咁。」



郭晉安於《回歸》飾演男主角區耀祖。（葉志明攝）

郭晉安續說：「佢係一個廚房佬，好堅持（親手）煮每一道菜式，而陳煒就係一個將我哋小菜館發展成為機械人煮餸嘅小菜館。」關於飾演「廚房佬」的難度，他分享道，有一晚他需要在廚房煮餸拋鑊，雖然他事先在家訓練了一段時間，但臨場演出卻發現難度比想像中大得多，說：「開頭都係威係勢，隻鑊都四斤重，用左手拋鑊。我喺屋企都練過以為我得，但係當拋多幾拋，因為隻鑊仲有餸喺入面，就發現自己拋唔到，連隻鑊都拎唔起，最後我只可以用一個幾簡單嘅技巧拋吓。」

郭晉安表示「區耀祖」這個角色的喊戲特別多。（葉志明攝）

談到劇中的演出，郭晉安表示「區耀祖」這個角色的喊戲特別多，後期演出部份幾乎都需要狂喊。他說：「總言日日我對眼都紅住咁去拍，我仲要喺屋企練。每次諗呢個人物點樣去演嘅時候，練完一次又一次，嗰日返工前，對眼已經紅晒，返工要滴眼藥水，但係返到屋企又要練，跟住監製已經問點樣對眼紅晒，我話冇辦法啦，喊戲多到咁樣。」他分享道，自己練喊戲必需要代入角色，找到最傷心的一幕自然就喊得出，並不需要刻意回憶令自己傷心的事情。

郭晉安與曾江出演過《誓不低頭》。（網上圖片）

曾江前輩於2022年4月27日逝世，郭晉安對此表示十分惋惜，說：「我成名作叫《誓不低頭》（1988年首播），Ken哥（曾江）喺入面係做反派嘅，嗰時佢已經有好多嘢提醒我。之後我去咗港台拍一套劇，裡面都係講佢做我師傅，教我好多嘢。嗰一集好特別，我哋要玩好多球類，例如藍球、草地滾球，Golf、網球，都要玩，但係我覺得點解Ken哥咩都識嘅。我覺得好神奇！跟住佢提醒我一樣嘢：『我哋做藝人咩都要學，咩都要識，但係唔使叻，因為我哋拍出嚟最緊要似，有人信。』自從嗰次之後，我成個人就改變咗，咩都去學，個好奇心就走咗出嚟，總之有咩幫助到演出，我就想去知，想去學，啟發咗我！」他也說，自從仍他離開TVB後就很少見面了，不過郭晉安早幾年曾經在九龍城碰見曾江前輩，說：「佢仲認到我，仲請咗我食早餐添。」