黃子韜生日宣佈「龍韜娛樂」改組　變成出品公司投資作品

內地藝人黃子韜於2012年以韓國團體EXO身份出道，同時亦為子團體EXO-M成員在內地活動，直至2015年，黃子韜單方面向韓國公司SM娛樂公司解約，最後賠上解約費便離開了韓國經紀公司。

黃子韜今年舉行首次巡迴演唱會，除唱歌跳舞之外，仲有打碟環節。(微博圖片)

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生於青島的黃子韜，黃子韜爸爸黃忠東是青島首富，於2020年病逝，黃忠東在生前亦開了一間娛樂公司「龍韜娛樂」，總共留下約200億的遺產予黃子韜。黃子韜今日（2日）是29歲生日，他於微博上宣佈「龍轁娛樂」將會成為出品公司，即是除了管理藝人外，更會負責出產作品。

再於微博附上公司宣傳片，見新公司地方闊落及放滿潮物，又晒冷旗下藝員，讓大家知道他公司的轉變，除了公司轉變他自己也作出了轉變：「29歲 我的願望是關於一直愛着我的你們 謝謝你們的陪伴 從未離開不管發生什麼都沒有放棄的海浪，也許我並不是一個合格的偶像，我也並沒有把自己當成一個偶像，因為一直以來我只是在用我的方式做着我的人生覺得應該做應該去努力去追逐的事情。過程不多說了。我只想讓自己看到結果，慢慢的也讓你們看到我走的每一步。今年開始龍韜正式轉為出品公司，望望龍繼續就是乾、YKYB，也會一直延續下去，這些對我來說並不是物質上的得與失，一切的一切，至今，都是信念而已。宣傳片很早就拍完了，今天分享給你們，這，只是我的起點罷了。」

黃子韜於微博上宣佈「龍轁娛樂」將會成為出品公司 (微博@黃子韜)

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