聲生不息 |曾比特人氣旺《我不如》狂被搜索　郭偉亮公開創作過程

由無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的大型音樂比賽節目《聲生不息》大受歡迎，在網上引來許多話題。其中來自香港的歌手曾比特（Mike）一連兩場的表演大獲好評，令他的微博粉絲急增，甚至掀起內地網友搜尋他過去的音樂作品聆聽，激讚直接被他歌聲征服，其已成功打開內地市場了。

曾比特的演唱引起不少人喜歡。（《聲生不息》微博圖片）

有觀看《聲生不息》的觀眾都知道，Mike在首場演唱《初戀》時，一邊演唱一邊跳舞，配合曲風的輕快感，整個表演非常嘗心悅目。而該首歌更獲得「最受歡迎金曲之全場排名第一」的榮譽，另在Youtube的點擊率截止目前為止更超過60萬人收看，比起其他前輩歌手的點擊率還要高。

隨後在第二期節目播出時，Mike同林子祥合唱的《單車》更打動不少人，除了主唱人被感動之外，不少觀眾都聽到落淚，該歌曲目前在Youtube的點擊率截止目前為止超過40萬人收看，暫時勇奪單曲點擊率的第一名，而第二名是炎明熹同楊千嬅合唱的《勇》，第三名則是葉倩文﹑李玟﹑周筆暢合唱的《我要你的愛》，可見Mike的演唱獲得不少人肯定。

曾比特同林子祥合唱的《單車》打動不少人。（《聲生不息》微博圖片）

曾比特粉絲急增。（微博截圖）

而正正因為節目在內地打開知名度的他，微博粉絲亦在短時間內急增，從最初的只超過5千粉絲追蹤，截止目前為止他的微博已經增加到超過11萬人追蹤，升幅相當之大。人氣處於急升狀態的他，亦引起內地網友關注搜尋他過去的音樂作品，《我不如》﹑《我不是邱比特》，直言其演唱非常好聽，聲線完美。內地網友除了激讚Mike的歌聲外，還揚言其外表長得可愛被他吸引，直言他是一位善良的男孩，實力派男歌手。

曾比特過去的作品被不斷搜索。（《聲生不息》微博圖片）

巧合地作為Mike的伯樂著名音樂人郭偉亮（Eric Kwok）就在微博公開創作《我不如》這首歌的過程，原來當初在創作該歌曲時，是有時間限制的，他同作詞人林若寧嘗試挑戰在一小時內完成曲和詞創作，在時間的壓迫下他們進一步形成初階段音樂，但最終挑戰失敗，不過亦正因為有壓力下，令他有靈感來臨才創作《我不如》這首歌，而該歌曲亦成為Mike的代表作。

郭偉亮分享創作《我不如》的過程。（微博截圖）