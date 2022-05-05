Ian陳卓賢出新歌今日post MV片花　好友話似近視驗眼

香港人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）於2018年參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》以第二名成績加入MIRROR，於2019年開始以個人歌手身分出道，在生日正日推岀首支單曲《二期大樓》，並舉行首個個人音樂會「Ian Chan Better Me Mini Concert」，MIRROR成員皆有到場與Ian慶祝。

32號Ian（陳卓賢）。（ViuTV fb專頁圖片）

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Ian在中學時曾是排球選手，後來因為全心投入演藝事業而選擇於排球場上急流勇退，離開體壇。加入娛樂圈後的Ian演戲、唱歌、作曲瓣瓣都「掂」，劇集《男排女將》中更以他的「老本行」排球為藍本，令Ian更入型入格。

《男排女將》為ViuTV重頭原創劇之一，講述一班「矮仔」成男排棄將在教練苦操之下，從丙組成功打上甲組的故事，劇情熱血得來勵志，令不少觀眾晚晚追看。（《男排女將》劇照）

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歌唱方面，Ian亦推出多首個人作品，其中傳頌度較高的為《鯨落》、《蝸牛》、《搞不懂》及《留一天與你喘息》，而明天（5日）Ian亦將會有新歌推出，歌名是《Got U》。Ian在日前（3日）已經在社交平台上上載宣傳照，引得隊員江爗生（AK）立即鬼馬地留言：「明明係GOT II」昨日（4日）Ian已到率先在社交平台上載MV的剪輯片段，片段的開始很像驗眼時的情景，所以好友潘宇謙亦留言：「近視」，引得大家哈哈大笑。

陳卓賢MV片花 (ig@iancychan)

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