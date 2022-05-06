網紅「徐大寶」遭4次家暴面目全非　稱丈夫隱瞞精神疾患拒離婚

內地網紅「徐大寶」（本名：徐語瞳）日前在拍片實名舉報丈夫家暴，她手持身份證，表示以下自己所講全部屬實，並承擔法律責任。



徐大寶哭訴被丈夫家暴。（視頻截圖）

徐大寶在片中哭訴被家暴的過程：「他當時掐著我的脖子，用手一下一下地打在我臉上，還用枕頭捂住我的頭說讓我忍一忍，說幾分鐘就好（死）了，還給我媽媽發視頻、留遺言，當時我有那麼一瞬間已經暈死過去了，沒有意識了，大腦一片空白，意識恢復過來以後我就只想活命，然後我就求他，然後他才放鬆了警惕，我才跑了出來，我現在每天都做噩夢，每次醒來都痛苦到不能呼吸。」徐大寶指現在只想早點離婚，但過程中非常被動：「對方不停地道歉、拖著，我只能去起訴他，過程中反反復復，一會威脅律師，一會又表示可以協議離婚。」

徐大寶表示5月5日晚再次受到威脅同侮辱。（視頻截圖）

今日（6日）凌晨，徐大寶發文指4月12日晚上，丈夫第四次對她大打出手，並曬出醫生診斷證明書，面部、耳仔、眼瞼等都有不同程度的傷痕，以及警方向男方發出的「家庭暴力告誡書」，更曝光被家暴的CCTV畫面，見到上身赤裸的丈夫強行將徐大寶拉向另一區域，避開了CCTV。徐大寶在片中以文字方式描述了丈夫對她四次家暴的過程，長達半年以來，不停被對方進行精神控制、打壓、言語貶損、辱罵等，首次因為丈夫臆想她對婚姻不忠；第二次是丈夫認為她不尊重其朋友；第三次因粉絲發生口角；最近的一次是對方指她行為不檢點。徐大寶還透露，與丈夫相識至今，對方從未告知其本人有精神疾患。

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今年34歲的徐大寶是職業女主播兼演員，在抖音坐擁近170萬粉絲，主要以推薦食物為主。除此之外，她亦有參演過八套電影，但都是不太知名的小製作。2017年，徐大寶身穿中國國旗印花旗袍式禮服亮相第70屆康城影展，遭到大批網友謾罵，紛紛表示「辣眼睛」，認為她此舉是對國旗的不尊重。

徐大寶在第70屆康城影展的造型曾引起很大爭議。（VCG）