無綫(TVB)娛樂新聞台主播賴彥妤(Vivienna)日前採訪處境喜劇《愛.回家之開心速遞》宣傳活動時,因問自幼在單親家庭中長大、親生媽媽梁盛子已病逝的姜麗文(Lesley)「有冇計劃點樣同媽咪慶祝母親節」而備受抨擊。今日,賴彥妤便在IG限時動態中貼出與姜麗文耍冧的對話截圖,截圖中的姜麗文便說:「OMG Don’t be silly! You did nothing wrong, you were perfectly nice! Don’t say sorry!(天呀,咪傻啦,你冇做錯嘢,你勁友善,唔使講對唔住)」而賴彥妤亦有另外寫道:「原諒我的不足之處,絕非無禮之意,要特別向Lesley和所有受影響的人致歉,好多謝@lesleychianglove嘅支持,實在太窩心了。我會繼續努力,下次做得更好,祝願各位母親節快樂。」

TVB娛樂主持疑不知姜麗文母親早逝 賴彥妤追問點慶祝母親節被轟

娛樂新聞台主持賴彥妤竟向早已丁母憂的姜麗文問:「就嚟母親節啦你剛剛返香港,有冇計劃點慶祝呢同媽咪?」(影片截圖)

