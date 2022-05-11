雙生陌生人｜網民嫌馬德鐘老趕客　監製林志華：佢夠成熟

由馬德鐘、湯洛雯、何廣沛、賴慰玲和陳煒等合演的無綫劇《雙生陌生人》，上星期收視報告低開13.5點（觀眾人數約87.7萬），相比《金宵大廈2》結局篇的收視15.6點，還跌了2.1點。有不少網民認為收視低原因是在人物選角上犯錯，直指馬德鐘年紀大太過趕客，與湯洛雯似父女多過似戀人，又謂：「成50幾歲人扮後生，仲做埋喜劇，真係睇唔慣。」

網民厭馬德鐘年紀大趕客影響收視。(梁碧玲攝)

今日（11/5）無綫劇集《雙生陌路人》監製林志華出席宣傳活動時，就上述事件接《香港01》訪問時說：「其實點解要搵馬神（馬德鐘）去演呢？就係佢夠成熟。因為劇情裡講到，湯洛雯當時係16歲，正正遇到一個大過自己好多又成熟嘅男人，正因當時年紀嘅差距，所以擺低咗。但相隔多年之後，大家又再重遇，之後佢哋嘅戀情就會嚟個突變。咁所以成個人物選角上係經過精心挑選，而去配合劇情需要。」

監製林志華對收視抱有期望。（梁碧玲攝）

至於收視低開，監製林志華表示：「其實同我哋期望嘅係有落差，但我哋對自己拍完嘅作品亦都好滿意。收視低可能有好多客觀環境因素喺度，例如咁啱套劇首播嘅時候，就開始放寬社交距離，咁變咗好多人都出街食飯，咁初期有咁嘅反應不足為奇。不過咁都開心，香港人可以開開心心咁生活，都係我哋拍呢套劇嘅目的嚟，希望佢哋睇得開心。我好相信大家經過一輪消費之後，消費劵用完之後，收視會變正常。」