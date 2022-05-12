戴耀明未婚妻靚樣曝光　電話交代身後事變求婚：佢話不如沖喜吓

戴耀明今日（12/05）接受TVB娛樂訪問時，自爆與前女朋友（Anna）復合閃婚。他表示自己早前發現右手前臂腫起，睇醫生時醫生說了一句「一係良一係惡」，以後自己很有可能患上骨癌。他說：「我突破間灰晒，成個畫面黑白晒。」



戴耀明自爆與前女朋友復合閃婚。（電視截圖）

戴耀明續說：「我行出嚟嗰陣，心諗係咪就咁玩完。」他表示當時心情十分低落，雖然未必是絕症，但可以要放棄拍劇、工作等等心愛的事物。之後他第一個就打電話給前女友，交代「後事」之後更表示自己死了的話請代為照顧他的母親，說：「因為我預咗7，8成有。」

戴耀明未婚妻。（電視截圖）

後來兩人在電話中，就說笑指不如結婚「沖喜一吓」，說：「其實真正意義係大家有個伴一齊行落去。」幸好，身體報告出來的話，戴耀明並沒有患癌，這樣就間接促成婚事。談到未婚妻的性格，他就未婚妻為人純真而且喜愛卡通，並透露結婚計劃，說：「我哋初步諗都係搵大家最friend，最親嘅人食吓飯，開party就算。希望我同佢都可以健健康康，因為自從呢單嘢次之後，好老實講，如果我不幸touch wood有事，佢突然間銀行過兩億畀我，我都笑唔出。我發覺做人好簡單，健康，快樂同你想嘅人喺埋一齊，做你想做嘅嘢就已經好開心。」婚後會不會「造人」生BB，戴耀明遁笑說：「我計過條數，呢單嘢有啲棘手，因為佢10歲嘅時候我都60，我哋都隨緣啦。」