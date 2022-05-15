《經典詠流傳》將陳松伶外貌今昔對比　網民力撐現在有另一種美

陳松伶曾拍過《天地男兒》、《笑看風雲》等膾炙人口劇集，陪伴港人成長，成為集體回憶，近年她長駐內地發展，要知道她的近況，只有看抖音或微博等社交媒體，而每次她拍片Po相，網民也大讚她皮膚好，保養甚佳，但原來全是濾鏡功勞，近日她上央視節目《經典詠流傳》，零濾鏡下的陳松伶，跟年青時判若兩人，在歲月洗禮下，陳松伶早已優雅地老去。

陳松伶說她的名字，可解作「從零開始」。（影片截圖）

年青時期的陳松伶，是TVB的當家花旦。（影片截圖）

51歲的陳松伶跟丈夫張鐸長居內地，發展不俗，除了真人騷《乘風破浪的姐姐》、《婆婆和媽媽2》，甚受觀眾歡迎，平日她也有在抖音拍片，分享生活點滴，在濾鏡加持下，陳松伶經常被讚外貌年輕，廿年如一日，直至近日她上了央視節目《經典詠流傳》，她的真正近況才曝光，在節目中她以激昂唱腔，演繹唐代詩人李白的《南軒松》，由於她的名字也有松字，她特別解釋是爸爸幫她改的，希望她健康強壯，四季如春，而在廣東話「松伶」同音「從零」，「一切都是從零開始，就沒有什麼好怕」。節目還播出了她在《天地男兒》、《笑看風雲》時期的短髮look，當時樣子清爽可愛，現在卻多了一份滄桑味道，面頰有點浮腫，不過陳松伶現時擁有幸福美滿婚姻，能夠接受優雅地老去，也是一種福氣。

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