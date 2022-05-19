44歲李珊珊近況曝光　自揭到醫院睇報告︰繼續服藥保持住

現年44歲的李珊珊曾奪得1996年港姐冠軍，她加入演藝圈後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後更深居簡出，甚少公開露面，之後不時傳出她患病的消息，外界一直有傳她患腦瘤、抑鬱症，而她只承認過要入院治療，及否認患腦瘤。2019年，她終於拍片剖白，指自己過去曾患驚恐症。李珊珊其實一直也有更新自己的社交平台，雖然她甚少公開自己的近照，不過也有分享她的日常生活點滴。日前她出po透露自己到醫院看報告。



李珊珊之前亦有在IG分享自己的故事，公開承認自己患上情緒病。（IG@13leesansan）

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日前李珊珊發文寫道︰「今天再到醫院看報告。醫生讚呀！今次指數好靚仔！繼續服藥保持住。我的口，一路打開，沒有合上，笑着回家。你們知道嗎？吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。今天，即使未到標竿，一份堅持及忍耐，現在值回票價！此刻，很想跟他們道謝。在艱難時刻，曾大大力，扶我一把，或共同渡過。」

李珊珊甚少po在社交平台自己的近照。（IG@13leesansan）

李珊珊在2017年應「精神健康基金會」拍片首度公開患上驚恐症，她在片中以默劇方法剖白，她手持寫上心聲的巨型「大字報」，她指曾有「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」。去年李珊珊在社交平台出Post，透露自己每逢出門都會緊張到肚瀉：「每次出門，因緊張和恐懼刺激腸道，必定會拉肚子。所以提早三小時起床，避免耽誤行程。可是早上比以往澎湃，過去是十萬隻大笨象衝出來的話，那這次是過百萬一湧而上，完全不受控。」

受情緒病、濕疹影響多年的李珊珊，需要服食類固醇藥物，因而令她身形腫脹，但幸好她身邊有一班好友支持，令她積極面對情緒病，逐漸重建生活。她近年亦為「精神健康基金會」擔任「傳晴大使」，主持YouTube節目，提醒大家關注精神健康。