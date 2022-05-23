張敬軒演唱會超時罰款晚晚計　隨時埋單過百萬找數

香港男歌手張敬軒（軒仔）於去年年尾舉辦的《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》，因為疫情嚴峻政府收緊防疫措施而把最後的8場演唱會被迫延期，最近因為疫情放綬，政府宣佈放寬防疫措施，所以《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》剩下的場次可以重新舉辦。

疫情下演唱會一波三折，張敬軒亦非常感觸。

早前網上已經流傳人氣男團MIRROR成員姜濤會在5月14日擔任軒仔演唱會的嘉賓，軒仔亦一度出面澄清，以免歌迷被黃牛黨欺騙。前日（21日）姜濤真的現身擔任軒仔演唱會的嘉賓，出場前姜濤與同公司的人氣組合ERROR成員梁業（肥仔）一直坐在觀眾席欣賞演唱會，同行的還有姜糖們的「奶奶」及姨媽，姜濤未出場已經引起在場的人注意及小騷動。

有傳姜濤將任張敬軒演唱會嘉賓，但消息已遭否認。

軒仔在唱到《斷點》時，向在場的觀眾介紹嘉賓時在場的粉絲已經不停尖叫，軒仔話早幾年認識這個嘉賓時覺得他十分害羞，在音樂路上時刻都求進步，會把自己的作品先予他欣賞及問意見，所以很欣賞他有鬥志。隨著舞台機關升起的姜濤與軒仔一同唱畢《斷點》後，姜濤向觀眾說了句謝謝，軒仔話：「呢首歌出既時候佢都未出世」。姜濤後來再拿出「漢堡包與薯條」親自餵食軒仔，軒仔表示這個福利只屬於他，大家是恨不到的，隨軒仔下台後，姜濤表演為了軒仔演唱會而重新排舞的《Master Class》，軒仔更讚姜濤有心。軒仔亦嘆看到新一代的偶像就覺得自己老了，已經是前輩了，更祝福MIRROR的各位星途似錦。

張敬軒The Next 20 Hins演唱會》補場今晚（21/5）來到第十晚請來姜濤做嘉賓。（鄺鈺瑩攝）

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前日（21日）的演唱會尾聲時一度Encore了很多次，歌迷遲遲不肯離去，總共Encore了4次才肯離場，軒仔唱到12時才以《老了十歲》作演唱完場。估計當晚因為超時而要被罰約5萬元，假設26場都是這樣Encore多次才完場來計算，最後應該要被罰過百萬元。

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