炎明熹獲官媒邀直播自認心態成熟　最早認識廣東歌是《千千闕歌》

最近憑內地綜藝節目《聲生不息》成功打入內地市場的炎明熹（GiGi），人氣可謂直線上升，除了微博粉絲追蹤人數不斷急增之外，她的一舉一動都備受關注。近日更獲官媒「環球時報—娛評」受邀直播，過程中自爆同前輩楊千嬅私下接觸較多，雙方私聊許多事情，還揚言在節目《聲生不息》中大有收穫，令自己成長了不少，此場直播吸引超過50萬人收看。

炎明熹因為節目大受歡迎。（《聲生不息》微博圖片）

有看《聲》節目的觀眾都知道，GiGi的第一場演唱《蜚蜚》大受好評，音準﹑真假音轉換﹑高音等技巧處理得相當精準，讓內地網友激讚她的歌技。隨後同前輩楊千嬅合唱的《勇》奪得最高得票率64%，同劉惜君合唱的《念親恩》更感動人心，因為歌曲中有GiGi媽媽的參與，再讓觀眾更了解她的過去，連續多場的表演評價都相當高。

同楊千嬅合唱《勇》。（《聲生不息》微博圖片）

而大受歡迎的GiGi近日就接受官媒的邀請直播，在場還有組合魔動閃霸一起直播，在直播間被問道《聲》節目上自己心態上有何變化或收穫時，她就揚言：「我覺得自己長大了一點，成熟了一點，聰明了一點。」看來該節目令她獲得了許多進步。正正因為《聲》節目，再次掀起了一股港樂熱潮，原來不講不知GiGi最早知道的一首廣東歌原來是：「我好像是爸爸媽媽他們帶我去KTV唱歌，然後我第一次聽到的就是那首《月伴小夜曲》，我爸爸很喜歡唱，最開始會唱的好像是這首歌。那如果說最早的話是陳慧嫻老師的《千千闕歌》，因為有親戚把它做成電話聆聲。」

炎明熹在直播中非常做自己。（影片截圖）

炎明熹最早知道的廣東歌是陳慧嫻的《千千闕歌》。（影片截圖）

另外， GiGi亦透露在節目中私下接觸最多的是前輩楊千嬅，二人亦正因此增進了不少感情，揚言楊千嬅教導了她許多東西：「我覺得是跟她聊天的過程中，就是之前我還不太熟悉千嬅姐，然後就是有一次我們兩個聊天，然後就開始知道了她很多事情。」詳情她就沒有多講，只提到有講一些楊千嬅當護士時的小細節。在直播中GiGi非常做自己，不時展現可愛模樣，又在鏡頭前不斷拿着梳子梳頭，還高唱時下王心凌翻紅的歌曲《愛你》相當好聽，透過是次直播讓更多人知道她的內心世界。

炎明熹同楊千嬅似乎因為節目而成為朋友。（《聲生不息》微博圖片）