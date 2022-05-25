孫耀威攜眷終於「突然移民」上海忽回流　表示很想念香港的一切

香港藝人孫耀威（Eric）1992年於台灣以歌手身出道，後再回流香港發展，直至近年才輾轉到內地發展。近年Eric長居內地，在內地拍電影為主，最新電影《巨蟒》亦於去年年底上映，Eric去年年底亦被拍到出現在香園圍口岸投票，Eric當時仍未返回香港。

12月19日立法會選舉投票首次設有邊境票站，藝人孫耀威在香園圍口岸投票。（網上圖片）

今日（25日）Eric突然在已經很久沒有的社交平台上載了一張在飛機上的照片，Eric表示再次回流香港：「兩年前本來去內地拍一個廣告，沒想到一走就是兩年多，感恩這兩年多幫我「突然移民」上海的內地朋友們。這兩年真的非常充實！上海的確SO FUN SO HAPPENING！但我今天終於要回香港啦！想念我的家！想念我的狗狗貓貓！想念我的家人！想念我的車！想念我的粉絲！想念我的茶餐廳！想念我的香港！想念！」

孫耀威演出電影《巨蟒》，仿如古裝版《狂蟒之災》。（劇照）

Eric在留言末段亦有提及自己可能在飛機著地時會哭，因為太想念香港了，老婆陳美詩（Macy）亦有隨行「移民」回香港。

孫耀威終於返香港 (ig@ericsuen)

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