前港姐胡家惠終覓良緣嫁「翻版孫耀威」　曾因前夫孕期偷食尋短見

現年39歲的胡家惠（Cathy）於昨日（1/6）在社交網站上分享好消息，宣布與「翻版孫耀威」Manfred Lau結婚，Cathy在帖文中寫道：「Call me MRS. LAU from now on ! （現在開始可以叫我劉太啦）#祝福我倆 #20220601#謝謝你的愛」，見到夫婦二人穿上浴袍，頭貼頭自拍，真的非常恩愛！

胡家惠（Cathy）於昨日（1/6）在社交網站上公布結婚的好消息。（IG/@Cathy Wu）

胡家惠是2002年香港小姐季軍，與無綫（TVB）簽18個月合約而入行，隨後就離開娛樂圈投考空姐。在2011年與拍拖多年的室內設計師邱仲平（Allen）結婚，並先後育有一對女兒Charlotte和Christy，但不幸的是Cathy發現在懷着細女期間丈夫居然出軌，她更因此大受打擊除了不斷大自己的孕肚，還情緒長期低落，多次嘗試自殺，隨後經精神科醫生證實患有躁鬱症，最後使用自然療法治癒並於2018年離婚。

胡家惠終覓良緣。（Facebook/@Cathy Wu）

不久，Cathy在2019年認識到現任老公Manfred，早在今年3月已經見到Cathy在Facebook上放閃，慶祝二人拍拖三周年。Cathy亦不時曬出一家四口的照片，相處得非常融洽。

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