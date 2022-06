前港姐胡家惠終覓良緣嫁「翻版孫耀威」　曾因前夫孕期偷食尋短見

現年39歲的胡家惠(Cathy)於昨日(1/6)在社交網站上分享好消息,宣布與「翻版孫耀威」Manfred Lau結婚,Cathy在帖文中寫道:「Call me MRS. LAU from now on ! (現在開始可以叫我劉太啦)#祝福我倆 #20220601#謝謝你的愛」,見到夫婦二人穿上浴袍,頭貼頭自拍,真的非常恩愛!

胡家惠(Cathy)於昨日(1/6)在社交網站上公布結婚的好消息。(IG/@Cathy Wu)

胡家惠是2002年香港小姐季軍,與無綫(TVB)簽18個月合約而入行,隨後就離開娛樂圈投考空姐。在2011年與拍拖多年的室內設計師邱仲平(Allen)結婚,並先後育有一對女兒Charlotte和Christy,但不幸的是Cathy發現在懷着細女期間丈夫居然出軌,她更因此大受打擊除了不斷大自己的孕肚,還情緒長期低落,多次嘗試自殺,隨後經精神科醫生證實患有躁鬱症,最後使用自然療法治癒並於2018年離婚。

胡家惠終覓良緣。(Facebook/@Cathy Wu)

不久,Cathy在2019年認識到現任老公Manfred,早在今年3月已經見到Cathy在Facebook上放閃,慶祝二人拍拖三周年。Cathy亦不時曬出一家四口的照片,相處得非常融洽。

