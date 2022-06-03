東張西望｜阮德鏘太太林司敏做過江若琳師妹　30歲被喻為最索人母

《東張西望》今日（03/6）講及阮德鏘和太太林司敏被被前藝員杜港推銷保險事件，當中更疑涉及推銷時違規。幸而最後保險公司與阮德鏘和太太林司敏達成共識，保險公司願意取消保單以及退還投保金額。事件被廣泛報道後，阮德鏘和太太林司敏的恩愛史亦再一次被提起。



《東張西望》今日（03/6）講及阮德鏘和太太林司敏被被前藝員杜港推銷保險事件。（《東張西望》截圖）

其實阮德鏘的太太林司敏也曾經是圈中人，在2008年讀中五的時候因為拍攝《YES!》的《城市驚喜》而被發掘，其後於2009年更簽約出道，成為了江若琳師妹，簽約第一年就獲機會拍攝電影《愛出貓》飾演馬淑如（Ciwi），後來也參演過《最強囍事》《B+偵探》以及《天生愛情狂》，2012年更因為拍攝維他蒸餾水廣告而跑出。不過自始就開始淡出幕後，2018年亦與阮德鏘結婚，同年7月亦誕下了女兒阮婧恆。

林司敏（圖左）因為拍攝《天生愛情狂》與老公阮德鏘認識。（《天生愛情狂》截圖）

林司敏（圖左）因為拍攝《天生愛情狂》與老公阮德鏘認識。（《天生愛情狂》截圖）

兩人相識的經歷亦十分有趣，原來兩人相識於《天生愛情狂》這部電影，阮德鏘飾演「大妹夫」，而林司敏剛是蛋糕店店員「Ciwi」。阮德鏘說，當中有一個鏡頭他要跪着，右邊是湯治左邊則是林司敏。他自言，因為自己是肥仔，壓着她們會很重，所以拍完後也說了句：「唔好意思，阿女。」但湯怡藐他，而林司敏則沒有藐他。

林司敏（圖左）因為拍攝《天生愛情狂》與老公阮德鏘認識。（《天生愛情狂》截圖）

他說，其實自己後生時很fit，但人到中年就開始發福，幸而當時的女朋友（林司敏）不是單看他的外表，還笑言：「肥仔有市場，肥仔畀人感覺可靠」。

今年30歲的林司敏仲keep得好fit。（林司敏IG）

阮德鏘太太林司敏有個3歲女兒。（林司敏IG）