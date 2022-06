南區地標建築珍寶海鮮舫牌照月底到期,業主新濠國際旗下的香港仔飲食集團宣布,牌照到期後將會將海鮮舫移離香港,市民大歎惋惜。藝人李施嬅(Selena)今日(6日)於Instagram分享於珍寶海鮮舫前所拍下的靚相,她發文指:「Sad to see Jumbo leaving this month.Thank you and you will be missed. (很傷感今個月珍寶要離開了,謝謝你,大家會思念你)❤️再見珍寶。」網民留言表達不捨,有人留言指李施嬅主演的無綫(TVB)劇集《金宵大廈》可以拍第三季,以珍寶海鮮舫為題:「可以改拍珍寶大廈」。

李施嬅IG發文懷念珍寶海鮮舫。(IG@selenaleelalee)

珍寶海鮮舫是著名的遊客景點。(呂諾君攝)

